Com apoio técnico e aprovação da Amep, Tijucas do Sul pode avançar com seu Plano Diretor

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) anunciou nesta terça-feira (22) que o Plano Diretor do município de Tijucas do Sul foi publicado no Diário Oficial do Estado. A notícia representa um marco significativo para a cidade e sua região, marcando o fim de um processo meticuloso de revisão e planejamento urbano. Agora, Tijucas do Sul pode dar continuidade ao processo nas instâncias municipais para efetivação das metas.

A Amep desempenhou um papel crucial em todo o processo, dando apoio técnico e orientação durante a revisão do documento, auxiliando os técnicos municipais em todas as etapas até a conclusão dos trabalhos.

Após aprovação pela Amep, a etapa final do processo acorreu com a apreciação e anuência do plano durante a reunião ordinária do Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba, em 28 de julho.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, ressalta que a agência exerce o papel de secretariado deste conselho, reforçando seu compromisso com a coordenação eficiente das questões metropolitanas.Ele também acrescenta que a atualização do Plano Diretor é fundamental para o desenvolvimento harmonioso de uma cidade.

“Ele estabelece diretrizes para o crescimento urbano, considerando questões como zoneamento, mobilidade, preservação ambiental e uso de recursos naturais. A aprovação do Plano Diretor de Tijucas do Sul não apenas modernizará a cidade hoje, mas também servirá como um norte de planejamento para os próximos anos”, destacou. “A Amep está empenhada em apoiaras prefeiturasna criação e revisão de seus planos diretores, garantindo umcrescimento saudável das regiões metropolitanas".

“A revisão do Plano Diretor é fundamental para o crescimento do município. Só temos a agradecer à Amep pelo apoio que nos deu em todo o processo de elaboração. Toda estrutura da agência ficou à disposição da nossa equipe técnica, o que nos ajudou muito em cada etapa”, disse o prefeito Altair Gringo.