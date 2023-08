Paraná é o segundo melhor do País em índice que mede qualidade nos serviços públicos

O Estado do Paranáalcançou o segundo lugar do ranking nacional que avalia a qualidade das instituições e da gestão pública, focando nos resultados e serviços ofertados à população. O Índice de Capacidades Institucionais (ICI), elaborado pela Fundação Dom Cabral, foi divulgado nesta terça-feira (22) noXII Congresso Consad, principal evento de gestão pública do País, em Brasília.Com nota 0,750, o Paraná fica atrás apenas de São Paulo (0,771) na avaliação. A nota máxima é 1.

Para a criação do Índice de Capacidades Institucionais foram analisados 68 indicadores em três eixos principais: desenvolvimento, instituições e gestão. De acordo com o estudo, os eixos e indicadores analisados estão conectados e oferecem uma visão abrangente do potencial do estado em promover avanços reais. No tópico Qualidade Institucional, por exemplo, a nota do Paraná chega a 0,804, a melhor do Brasil, à frente de Santa Catarina, 0,801. Outro destaque é no Controle à Corrupção, com 0,996, no qual o Paraná fica em segundo lugar.

“O reconhecimento alcançado pelo Paraná no ICI destaca o compromisso constante do Estado em melhorar sua gestão e instituições. Temos trabalhado para modernizar a gestão pública, sem deixar de oferecer um serviço de qualidade aos paranaenses”, celebrou o secretário da Administração e da Previdência, Elisandro Frigo.

Entre os indicadores que contribuíram para a boa colocação do Paraná estão as iniciativas de Controle Interno e a promoção de um governo aberto ao diálogo em diferentes esferas. No primeiro item, um dos destaques é o Programa de Integridade e Compliance nas secretarias e autarquias do Poder Executivo, com o objetivo de identificar riscos e vulnerabilidades, a fim de reduzir ameaças à integridade e à ética da administração estadual.

Com relação ao indicador sobre o modelo de governo aberto, um dos exemplos recentes foi o lançamento da Jornada BIM para os municípios paranaenses, com a oferta de capacitação aos servidores públicos municipais, a fim de melhorar a oferta de serviços públicos nas cidades paranaenses.

CONGRESSO–A Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP) representa o Paraná no XII Congresso, que acontece até a próxima quinta-feira (24) e reúne líderes e especialistas em gestão pública para discutir as melhores práticas e tendências na área. Uma comitiva formada por servidores da SEAP foi selecionada entre mais de 130 trabalhos para apresentar alguns destaques adotados pela administração pública paranaense.

Como primeiro estado a estar pronto para atender a Nova Lei de Licitações, três dos cinco artigos que o Paraná irá apresentar destacam a adequação às novas regras – desde a iniciativa da realização de Audiências Públicas onlines em processos licitatórios, os desafios e ajustes de sistemas, até a importância da capacitação dos servidores públicos sobre a temática. Por meio da Escola de Gestão do Paraná, mais de 12 mil servidores já foram capacitados sobre a nova legislação.

A experiência do Paraná com a gestão do Patrimônio de bens e imóveis também foi apresentada no Congresso. Atualmente, a SEAP é a responsável por gerenciar um sistema 100% digital que faz o controle de mais de 4 milhões de itens no acervo, além de uma metodologia específica para a gestão de 5 mil imóveis.

“É um motivo de orgulho estarmos mostrando algumas das iniciativas do Paraná para melhorar o serviço público. São iniciativas que ressaltam a busca por inovação e que também evidenciam o comprometimento em fornecer soluções eficazes que respondam às necessidades da população”, salientou Frigo.

FUNDAÇÃO– A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios queoferece soluções educacionais sustentadas por alianças estratégicas e acordos de cooperação com instituições na Europa, Estados Unidos, China, Índia, Rússia e América Latina. Essa rede de escolas permite o acesso a ferramentas de gestão de negócios, troca de experiências e a geração conjunta de conhecimento. Fundada há 47 anos, tem com meta contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da educação e capacitação, recebendo anualmente cerca de 27 mil executivos em seus programas.

Clique AQUI para acessar o estudo completo.