Resultado final do VBP de 2022 mostra que pecuária representa 51% da economia rural

Os setores pecuário e de produtos florestais ampliaram a participação no Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária paranaense em 2022, que teve os números finais divulgados nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Enquanto a pecuária subiu de 48% para 51% comparado com o ano anterior, a produção florestal foi de 3% para 5%. Prejudicada pelas geadas e estiagem, a agricultura passou de 49% para 44%.

Após ajustes pontuais realizados pelos técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral), o VBP total do Paraná teve um incremento de aproximadamente R$ 500 milhões em relação ao divulgado no relatório preliminar em junho (R$ 191,2 bilhões) e fechou em R$ 191.723.099.716,51. O valor representa crescimento nominal de 6% frente aos R$ 180,5 bilhões de 2021, mas uma redução real de 4%, em razão da alta carga inflacionária e das perdas no campo.

“Os preços tiveram evolução expressiva, proporcionando renda para os produtores e enriquecimento para os municípios. O fato bom é que 51% de participação vem de proteínas animais, o que significa que estamos cada vez mais alimentando animais com soja e milho, agregando valor aos nossos produtos”, afirmou o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

O levantamento do VBP paranaense é um dos mais completos do País e envolve cerca de 350 produtos da agricultura, pecuária, piscicultura, silvicultura, extrativismo vegetal, olericultura, fruticultura, plantas aromáticas e ornamentais. O Deral realiza e divulga, ao longo do ano, pesquisas semanais de preços e condições de lavoura.O índice compõe o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), responsável por dividir a fração do ICMS destinada aos municípios.

As pesquisas têm mostrado desenvolvimento muito bom da safra de grãos 2023/24, o que projeta recuperação do setor agrícola no VBP deste ano. Em 2022 os grãos tiveram um valor bruto de R$ 76,1 bilhões. Até agora, pelo levantamento dos técnicos do Deral, a projeção para 2023 é de R$ 90 bilhões.

SETORES– A técnica do Deral responsável pelo levantamento do VBP, Larissa Nahirny, disse que o relatório final confirma o destaque da pecuária paranaense. "Essa é uma tendência que vínhamos observando há algum tempo. Em 2022 houve um aumento considerável, com destaque para o leite bovino, que saiu de R$ 9 bilhões para R$ 11,4 bilhões", disse.

Em produtos florestais, Larissa destacou o segmento de papel e celulose. O VBP de 2021 tinha apontado R$ 896,3 milhões. No relatório divulgado agora houve aumento nominal de 118% e real de 96%, ultrapassando R$ 1,9 bilhão. Os produtos de serraria e laminados tiveram expressivo ajuste nominal de 56% (41% real), subindo de R$ 3,5 bilhões para R$ 5,5 bilhões.

“Esse setor experimentou uma grande valorização de preços, o que redundou em resultados muito favoráveis, com destaque absoluto para a receita oriunda das toras para papel e celulose”, observou a técnica.

No setor agrícola, as perdas de valores na soja foram mais acentuadas, refletindo a redução na produção, que caiu de 19,7 milhões de toneladas para 12,5 milhões de toneladas. Enquanto o VBP de 2021 apresentou R$ 51,1 bilhões, no ano passado ficou em R$ 35,7 bilhões. “As condições do clima, com geadas e estiagem, foram determinantes”, afirmou a responsável pelo levantamento.

As consequências climáticas também influenciaram na produção de café. As 51 mil toneladas colhidas em 2021 foram reduzidas a 29,2 mil toneladas no ciclo seguinte. Com isso o VBP caiu de R$ 911,2 milhões para R$ 486,8 milhões, uma queda nominal de 47% e real de 52%. No setor de grãos, o milho foi o destaque positivo com VBP de R$ 20,2 milhões em 2022, contra R$ 12,9 milhões no ano anterior.

MUNICÍPIOS– Mais nove municípios paranaenses engrossaram a lista dos que ultrapassaram R$ 1 bilhão no Valor Bruto de Produção, que agora tem 34 localidades. São eles: Pinhão, Astorga, Pitanga, Pato Branco, Irati, General Carneiro, Medianeira, Mangueirinha e Missal. Eles se juntam a Toledo, Castro, Cascavel, Guarapuava, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Tibagi, Dois Vizinhos, Carambeí, Palotina, São Miguel do Iguaçu, Ubiratã, Piraí do Sul, Nova Aurora, Palmeira, Lapa, Londrina, Francisco Beltrão, Arapoti, Cianorte, Ponta Grossa, Prudentópolis, Cafelândia e Candói. Veja AQUI a relação dos municípios paranaenses.