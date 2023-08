Ratinho Jr libera recursos para pavimentação em dois municípios do Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Jr assinou, nesta terça-feira (22) os contratos para liberação de recursos do programa Asfalto Novo, Vida Nova que irão contemplar mais sete municípios paranaenses com até sete mil habitantes, entre eles, dois da região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo do Estado, foram assinados contratos com os municípios de Brasilândia do Sul, Guairaçá, Jardim Olinda, Presidente Castelo Branco e Santo Antônio do Caiuá, além de Conselheiro Mairinck e Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro. Ao todo, os investimentos giram em torno de R$ 29 milhões.

O município de Barra do Jacaré conta com pouco mais de 2,8 mil habitantes e se enquadra na primeira etapa do programa que atende municípios com até sete mil habitantes. Ao todo, serão investidos pouco mais de R$ 1 milhão para que a cidade chegue a 100% das ruas pavimentadas, além de complementar a iluminação LED que já vem sendo realizada pela prefeitura.

Em Conselheiro Mairinck, município com pouco mais de 3,4 mil habitantes, os investimentos giram na casa dos R$ 5 milhões com R$ 19 mil de contrapartida com recursos próprios da prefeitura. Com isso, a cidade também vai alcançar 100% de ruas pavimentadas além de realizar investimentos em iluminação LED.

O governador Ratinho Jr destacou que o programa é, atualmente, a maior ação de pavimentação em todo o país. “A ideia é levarmos para todos os municípios do Estado, começando pelos pequenos, esse grande programa de pavimentação, com asfalto, galeria pluvial, calçadas e iluminação de LED em 100% das cidades”, enfatizou o governador. “Estamos tirando o pó da frente da casa das pessoas e levando mais qualidade de vida para a nossa população”, disse o chefe do Executivo Paranaense.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova é fruto de uma parceria entre o governo do Paraná e a Assembleia Legislativa do Paraná gerido pela Secretaria de Estado das Cidades. O objetivo é promover 100% da pavimentação dos municípios com até 25 mil habitantes. Nesta primeira fase, o programa vai atender cerca de 160 municípios paranaenses. O investimento total da inciativa é de R$ 500 milhões sendo R$ 300 milhões do Tesouro do Estado e R$ 200 milhões da ALEP.