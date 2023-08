Darci Piana é homenageado com o título Personalidade Aecic 2023

O vice-governador Darci Piana foi homenageado nesta segunda-feira (21) pela Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic) com o título Personalidade Aecic 2023, que reconhece o trabalho de empresários e lideranças paranaenses que contribuem com o desenvolvimento de Curitiba e do Paraná.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhou a cerimônia e destacou a experiência e parceria com Darci Piana. “Me sinto muito honrado e acredito ser uma grande sorte em minha vida ter o Piana como meu vice-governador. Ele é uma pessoa que me aconselha, me ajuda e trabalha todos os dias comigo para fazer do Paraná referência para o Brasil e um Estado melhor para todos os paranaenses”, disse.

O vice-governador afirmou que seu trabalho de fazer a interlocução entre o poder público e a iniciativa privada ajuda a consolidar o Paraná como referência em diversas áreas e como a quarta maior economia brasileira. “O Paraná está crescendo, evoluindo, atraindo novas empresas, e acho que eu tenho uma pequena parcela nesse sucesso”, ressaltou.

“Quero agradecer a Aecic por esta homenagem e esse trabalho extraordinário na Cidade Industrial, que tanto tem ajudado a nossa Capital e o nosso Estado a crescerem e se desenvolverem”, salientou Piana.

Criado em 1978, um ano após a constituição da Aecic, o prêmio é um reconhecimento também às pessoas que, no exercício de suas atividades, auxiliaram na melhoria das condições de vida da população. Até o momento, 40 personalidades foram homenageadas, incluindo o governador Ratinho Junior, que recebeu o título em 2019.

“Temos um diálogo direto com o vice-governador e todas as vezes que o procuramos com demandas do nosso setor fomos prontamente atendidos. Ele representa muito bem o governo junto ao setor empresarial paranaense”, destacou o presidente da Aecic, Alaídes Francisco de Oliveira.

A cerimônia também marcou a posse da nova diretoria da Aecic, entidade que busca dar representatividade às corporações instaladas na Cidade Industrial de Curitiba, estreitando a relação com órgãos governamentais e com a sociedade civil organizada. Além de defender os interesses dos associados nas esferas municipal, estadual e nacional, também tem o objetivo de contribuir com a geração de negócios e estabelecer parcerias em áreas estratégicas para agregar valor à comunidade empresarial.

BIOGRAFIA– Nascido no município de Carazinho (RS), Darci Piana veio para o Paraná ainda jovem e se estabeleceu em Palmas, no Sudoeste do Estado, mudando-se depois para Curitiba. Empresário do setor de autopeças, foi presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios do Paraná (Sincopeças), fundador e primeiro presidente da Cooperativa de Crédito do Sincopeças (Sincocred).

Em 2018, se licenciou da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) para concorrer ao Governo do Paraná. Ao longo de quase cinco anos como vice-governador, tem sido responsável pela interlocução do Governo do Estado com a iniciativa privada, diplomatas e com as entidades da sociedade civil.

Piana também foi superintendente regional da Companhia de Financiamento da Produção do Paraná e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. Além disso, ele tem ligação com futebol e presidiu o Paraná Clube em 1992 e 1993. Com quatro livros publicados, em 2013 foi empossado na cadeira número 29 da Academia Paranaense de Letras. É cidadão honorário do Paraná, de Curitiba e de mais de 20 municípios paranaenses.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, os secretários estaduais do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; da Justiça e Cidadania, Santin Roveda; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; da Segurança Pública, Hudson Teixeira; a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa; os presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen; da Cohapar, Jorge Lange; da Invest Paraná, Eduardo Bekin; da Fiep, Carlos Walter; da Faciap, Fernando Moraes; da Faep, Ágide Meneguete; da Fetranspar, Sérgio Malucelli; da Ocepar, José Roberto Ricken; e do Ipardes, Jorge Callado; o diretor-presidente do BRDE no Paraná, Wilson Bley; o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca; a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Joecy Camargo; o deputado estadual Luis Cláudio Romanelli; o ex-governador Orlando Pessuti; e demais autoridades.