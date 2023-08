Governo inaugura ciclo de encontros com especialistas com palestra de Paulo Herrmann

O Governo do Paraná realizou nesta segunda-feira (21) o evento “Agronegócio: Paraná-Mundo”. A atividade, que reuniu representantes de diversas secretarias, contou com a palestra do consultor Paulo Herrmann, um dos grandes especialistas desse setor no mundo. A intenção do governador Carlos Massa Ratinho Junior é que esse tipo de encontro seja repetido mensalmente, como forma de reflexão, discussão e aprendizado de temas relevantes e cenários que podem ser melhor aproveitados pelo poder público.

“A ideia é trazer personalidades, referências de vários setores, para darem palestras para os servidores. Nós ficamos muito dedicados no dia a dia do trabalho, e isso consome tanto a gente que deixamos e lado a capacidade de ter um olhar de fora do governo, de fora do dia a dia, e que é, muitas vezes, o que faz a gente aprimorar a criatividade e entender o que está acontecendo no mundo”, disse o governador.

Ratinho Junior explicou ainda o motivo de ter escolhido Paulo Herrmann para abrir os encontros. “O alicerce da economia paranaense é o agronegócio. Temos em torno de 35% a 37% do PIB dependente daquilo que acontece na zona rural. E se a base da nossa economia é a agricultura, nós temos que entender como funciona esse mundo. Como pensam os outros países, o que está acontecendo em outros continentes, para saber de que forma vamos nos posicionar”, afirmou.

Ele também destacou a necessidade e o empenho do Estado de aliar o desenvolvimento da produção com a sustentabilidade. Na semana passada, o Governo do Estado lançou duas iniciativas específicas nessa área: o Programa Estadual de Proteção de Nascentes , da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), com a meta de preservar 30 mil fontes e minas d’água até 2026, e o Prêmio Propriedade Leiteira Sustentável Familiar , para valorizar a produção leiteira do Norte Pioneiro.

A preocupação com o desenvolvimento do agronegócio é uma das grandes marcas da gestão. O governador também apresentou o Plano Safra , maior cardápio de crédito já anunciado no Paraná, com R$ 54,3 bilhões, que tem o objetivo tanto de apoiar financeiramente os produtores e estimular atividades cada vez mais sustentáveis; o Banco do Agricultor , com novas linhas para pequenas propriedades; e projetos de infraestrutura como a Nova Ferroeste , que vai ampliar as duas pontas do traçado da atual estrada de ferro, que opera no trecho entre Cascavel e Guarapuava, conectando Paranaguá a Maracaju (MS); e o Moegão do Porto de Paranaguá , quepermitirá o descarregamento de até 180 vagões em três linhas independentes.

Paulo Hermmann detalhou aos servidores estaduais o panorama do agronegócio no mundo, as projeções de futuro, oportunidades de crescimento, e os desafios que precisam ser superados para maximizar o potencial do Estado e do País nessa área. Também explicou como o campo impacta outras áreas, como a indústria e o comércio, principalmente nos pequenos municípios, além das dinâmicas sociais.

“O Brasil tem vocação para o agronegócio. Temos cinco coisas que nos favorecem. Nenhum lugar do mundo tem esses cinco itens juntos: sol, água, terra, ciência e tecnologia – nosso agro não é uma obra do acaso – e gente”, afirmou.

Um dos grandes nomes do agronegócio brasileiro, o gaúcho Paulo Herrmann é engenheiro agrícola formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e tem MBA em Business Administration and General Management pela Universidade do Vale do Sinos (Unissinos). Trabalhou por mais de 20 anos na John Deere do Brasil, empresa multinacional de tecnologia com soluções para o campo, da qual chegou a ser presidente entre 2012 e 2022. Na mesma empresa, a partir de 2009, ocupou o cargo de Diretor de Vendas para a América Latina. Atualmente, é palestrante de renome internacional nas áreas de inovação, tecnologia e agronegócio e consultor de várias empresas.

ABERTURA– O “Agronegócio: Paraná-Mundo” teve uma breve abertura feita pelo também palestrante Allan Costa. Ele, que já ocupou a Presidência da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), a Presidência da Coopecard e a Superintendência e a Diretoria Técnica do Sebrae/PR. Atualmente é diretor de Inovação e Alianças da ISH Tecnologia. Ele ainda é co-fundador da plataforma AAA Inovação, ao lado de Ricardo Amorim; co-fundador da Curitiba Angels, da Eticca Compliance, e da B! Storytelling. Além disso, é investidor de 15 startups e membro do Harvard Business School Startup Angels e palestrante com presença em eventos no mundo todo. Autor dos livros “60 Dias em Harvard” e “Rock in Rio – A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer”.

