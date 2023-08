Amunorpi e Cisnorpi entregam ao governador e deputados pedidos importantes para o Norte Pioneiro

Na última semana o Norte Pioneiro esteve no foco principal da política paranaense. Além da realização da sessão especial da Assembleia Itinerante, que reuniu deputados na quinta-feira (17) na 51ª edição da Efapi, em Santo Antônio da Platina, o governador Carlos Massa Ratinho Jr e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também estiveram na região inaugurando obras.

Em Santo Antônio da Platina, o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Luiz Henrique Germano, e o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Marcelo Palhares, entregaram ao governador e aos deputados um documento com pautas importantes para o desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida dos moradores do Norte Pioneiro.

Entre os pedidos, está a solicitação de apoio e maiores investimentos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Recentemente, a gestão do serviço em 22 municípios da região passou a ser realizada pelo Cisnorpi após uma série de problemas relacionados ao pagamento de médicos e socorristas, além da condição precária da frota de ambulâncias.

Vale destacar que a secretaria de Estado da Saúde (SESA) já confirmou que irá disponibilizar cinco novas ambulâncias para o Cisnorpi integrar na frota do SAMU que atende os municípios consorciados.

Outro pedido entregue ao governador e aos deputados, também na área da Saúde, está relacionado a construção do Hospital do Câncer em Santo Antônio da Platina. Na mesma área, também foi solicitado o apoio do governo do estado e da Assembleia para regionalização do hospital de Ibaiti. Com isso, a unidade pode aumentar sua capacidade de atendimento prestando serviços a moradores de municípios vizinhos melhorando a qualidade no atendimento e trazendo mais segurança a população.

Na área da Educação, foram apresentados pedidos referentes a construção de um Colégio Agrícola em Joaquim Távora e também a implantação do curso de Medicina na região do Norte Pioneiro.

Na agenda do governador, ele ainda participou da inauguração do Contorno Sul de Wenceslau Braz, uma obra histórica para o município que recebeu cerca de R$ 10 milhões em investimentos e está entre as principais do estado. Também realizou a inauguração da pavimentação que dá acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus em Joaquim Távora, obra que fortalece o turismo religioso na região.