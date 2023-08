Ratinho Jr realiza entrega do Contorno Sul em Wenceslau Braz

O govenador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr, esteve no município de Wenceslau Braz na tarde desta quinta-feira (17) para realizar a inauguração oficial de uma das obras mais importantes da história da cidade, o Contorno Sul.

Ratinho Jr falou sobre a importância da obra e de outras que estão sendo realizadas na área da infraestrutura em todas as regiões do Estado. “É uma alegria imensa estar entregando esta obra tão importante na história de Wenceslau Braz. O desenvolvimento do Estado e da região começa pela área de infraestrutura e hoje o Norte Pioneiro é um canteiro de obras”, destacou o governador.

Atualmente, a região está recebendo uma série de intervenções na área da infraestrutura, como é o caso da recuperação da rodovia PR-092, as obras de duplicação e novas trincheiras no perímetro urbano de Siqueira Campos, as obras de recuperação da rodovia PR-090 no trecho que liga os municípios de Curiúva a São Jerônimo da Serra, a pavimentação da estrada que dá acesso ao Santíssimo Santuário Nome de Jesus, em Joaquim Távora, além de investimentos na área de Educação, Saúde e pavimentação em diversos municípios da região.

O secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, destacou que mais obras serão realizadas na região e também falou sobre o pedágio na PR-092. “Seguimos trabalhando em parceria com os prefeitos em busca do desenvolvimento dos municípios e da região do Norte Pioneiro. Temos projetos para pavimentação entre os municípios de São José da Boa Vista e Sengés, entre Carlópolis e Santana do Itararé e Ibaiti a Ribeirão Claro. O Norte Pioneiro é uma região rica em turismo religioso e de belezas naturais, além de ser forte na área do agronegócio e indústrias. Vamos trabalhar para desenvolver estes potenciais e buscar o crescimento da região”, comentou.

O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, falou sobre a parceria com o governo estadual e disse estar grato pela entrega do Contorno Sul. “Começamos esse projeto durante a nossa primeira gestão e tenho a felicidade de estar entregando esta obra no meu terceiro mandato. A parceria com o governo do Estado e com nossos deputados têm proporcionado a realização de obras e a chegada de recursos que beneficiam diretamente a população brazense”, disse o chefe do Executivo de Wenceslau Braz.

Taidinho ainda destacou que, com a entrega do Contorno Sul, não há mais o fluxo de veículos pesados na região Central do município que, agora, passa a receber obras de recape da pavimentação asfáltica nas principais ruas do Centro. “Promessa é dívida e, assim como prometemos, as máquinas já estão trabalhando para recuperar as principais ruas do município que não irão mais sofrer com o trânsito de veículos pesados. Isso traz mais conforto e segurança para a população além de deixar a nossa cidade mais bonita”, completou o prefeito.

O evento foi realizado no Centro Social de Wenceslau Braz e contou com a presença dos deputados Anibelli Neto, Alexandre Curi, Luiz Claudio Romanelli, Thiago Amaral, Cobra Repórter, Vermelho. Também estiveram presentes prefeitos e vereadores dos municípios da região, entre eles o prefeito de Siqueira Campos e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Luiz Henrique Germano, o coordenador da Casa Civil do Norte Pioneiro e demais autoridades.