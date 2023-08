Sudoeste busca ampliar produção de pepino para atender demanda industrial

Investimentos em produção diversificada e parcerias entre os setores público e privado podem impulsionar a agricultura do Sudoeste do Paraná, especialmente a horticultura. O assunto foi debatido nesta quinta-feira (17) no 3º Simpósio Pepino Cantu e Baldissarelli, em São Jorge D’Oeste, que reuniu aproximadamente 700 participantes.

O município reúne empresas dedicadas ao setor e procura atrair mais produtores à cultura do pepino, que pode se beneficiar do cultivo em estufas para alongar o ciclo e aumentar a rentabilidade. Atualmente a produção da região e de parte de Santa Catarina supre apenas 30% da demanda da indústria.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou o potencial do setor como uma alternativa para geração de emprego e renda. “Nossa contribuição é técnica, mas também, por decisão do governo, no apoio ao investimento para produzir, com a visão de planejamento a longo prazo. É necessário gerar matéria-prima para processamento industrial, com a tendência de ganhar o Paraná, o Brasil e o mundo”, disse.

Ele citou os programas de governo que podem colaborar para impulsionar a horticultura, a exemplo do Banco do Agricultor Paranaense que, em algumas linhas de financiamento, garante juro zero para projetos de investimentos em propriedades rurais, como irrigação. As novidades sobre o programa e novas linhas de financiamento foram divulgadas nesta semana, no lançamento do Plano Safra Paraná Mais Sustentável 2023/2024 .

O diretor do Grupo Cantu, Peterson Cantu, enalteceu a parceria entre iniciativa privada e poder público. “Tenho certeza que com esse movimento podemos crescer muito mais. No Paraná nós falamos muito sobre os grandes produtos, as cadeias da soja e do milho, mas precisamos também olhar para frutas, verduras, legumes, que são a cultura da vez”, disse.

INDUSTRIALIZAÇÃO– Na quarta-feira (16), no mesmo município, a comitiva do Sistema Estadual de Agricultura visitou as instalações da Alpha Fish, destaque na produção de tilápias. A empresa está com um novo projeto para processamento do peixe que deve gerar 900 empregos.

PRESENÇAS– Também participaram os deputados estaduais Adão Litro e Luis Corti; o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva; a prefeita de São Jorge D’Oeste, Leila da Rocha; o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar, Manoel de Azevedo; o diretor do Departamento de Florestas Plantadas (Deflop) da Seab, Breno Menezes; os chefes dos núcleos regionais da Seab em Dois Vizinhos, Adão Carlos dos Santos; em Francisco Beltrão, Denise Adamchuk; e em Pato Branco, Leunira Tesser, além de prefeitos, vereadores e secretários municipais.