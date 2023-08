Governo lança concurso para estimular produção sustentável de leite no Norte Pioneiro

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira (16) a primeira edição do “Prêmio Propriedade Leiteira Sustentável Familiar” para valorizar a produção no Norte Pioneiro. O anúncio foi feito no Encontro Regional de Produtores de Leite, em Santo Antônio da Platina. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (21) nas unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná ( IDR-Paraná ).

O leite é o quarto produto em geração de renda nas propriedades rurais do Estado. Em 2022 foram produzidos 4,4 bilhões de litros, gerando R$ 9,4 bilhões em Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), de acordo com dados preliminares do Departamento de Economia Rural (Deral).

Na abertura do Encontro, o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, falou sobre a relevância da pecuária leiteira na economia do Estado. Ele destacou que o produto paranaense tem condições de crescer e ganhar o mercado externo, mas também precisa investir ainda mais na sustentabilidade. “Não podemos mais fazer agro como antigamente. Esse prêmio é justamente para valorizar quem faz bem-feito”, disse o secretário.

O coordenador de projetos do IDR-Paraná, Sidney Barros apresentou os detalhes do concurso. Serão considerados três eixos temáticos: qualidade de vida, meio ambiente e produção leiteira/renda. “Há um grande potencial de crescimento do leite na região. Podemos melhorar em termos de produção e produtividade”, afirmou.

A Comissão de Avaliação fará duas visitas às propriedades inscritas em dois períodos diferentes – entre outubro e novembro de 2023 e de abril a maio e de 2024 – para analisar os requisitos e orientar os produtores.

Serão avaliados itens como ambiente externo, moradia e saúde dos trabalhadores, além de gestão econômica, gestão nutricional, gestão sanitária, controle reprodutivo, gestão de resíduos, gestão da água e do solo, registro/escrituração zootécnica, qualidade do leite e bem-estar animal.

PRÊMIOS- As inscrições vão até 29 de setembro de 2023, presencialmente nas unidades locais do IDR-Paraná, responsável pela organização do concurso. Podem se inscrever produtores da agricultura familiar dos 23 municípios da região administrativa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná de Santo Antônio da Platina.

Há duas categorias: Propriedade Leiteira Sustentável Familiar, para a maior pontuação na segunda visita; e Evolução, para as propriedades que apresentarem os melhores avanços entre uma visita e outra da Comissão.

Na primeira categoria, os produtores escolhidos receberão prêmios de R$ 5 mil (1° lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3° lugar). Na categoria Evolução, os prêmios são de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. A entrega está prevista para agosto de 2024.

CIDADES- Os municípios da região administrativa do IDR-Paraná em Santo Antônio da Platina, aptos a participar do concurso, são: Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

A região tem aproximadamente 3,1 mil produtores de leite, além de pequenas cooperativas, e uma produção média de 400 mil litros por dia. O leite foi o sexto produto mais relevante no VBP da região em 2022, com R$ 379,9 milhões, atrás da soja, avicultura, milho, pecuária de corte e cana-de-açúcar.

APOIO- A pecuária leiteira passa por desafios que têm desestimulado os produtores, como a alta importação do produto pelo Brasil, principalmente da Argentina e do Uruguai. Segundo o secretário, o Estado tem trabalhado para amenizar esse impacto em diálogo com o governo federal. “Eu conheço a pauta do setor do leite. O enfrentamento dos desafios é o nosso compromisso para encontrar algum caminho para as dificuldades”, disse o secretário.

Ortigara falou ainda sobre os benefícios anunciados no Plano Safra Paraná mais Sustentável na terça-feira (15) . “São políticas compensatórias ou facilitadoras dos investimentos”, classificou. Entre elas, a destinação de recursos para pequenas cooperativas via programa Coopera Paraná e equalização de taxas de juros via Banco do Agricultor Paranaense.

PRESENÇAS- O Encontro Regional de Produtores de Leite integra a programação da Efapi – Exposição-Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina. Também participaram do evento o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar, Manoel Azevedo; o chefe do Departamento de Florestas Plantadas (Deflop) da Seab, Breno Menezes de Campos; o chefe do núcleo regional da Seab em Jacarezinho, Fernando Emmanuel; o gerente regional do IDR-Paraná em Santo Antônio da Platina, Maurício Castro Alves; o gerente regional da Adapar em Jacarezinho, Mario Ferri; o coordenador da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio; o prefeito de Santo Antônio da Platina; José da Silva Coelho; o presidente da Fetaep, Marcos Brambrila, além de técnicos do Sistema Estadual de Agricultura.