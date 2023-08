Governo recupera mais de 50 km da PR-090 no Norte Pioneiro

O governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), segue realizando obras para recuperar rodovias na região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (15), atualmente a secretaria de Infraestrutura e Logística, por meio do DER, está realizando a recuperação da pavimentação asfáltica de 51 km da rodovia PR-090 no trecho que liga os municípios de Curiúva a São Jerônimo da Serra.

As obras fazem parte do programa Proconserva que prevê melhorias com remendos profundos e superficiais da via, reperfilagem, microrrevestimento, implantação de sistemas e dispositivos de drenagem além da sinalização horizontal da pista. Nesta etapa da obra, estão sendo realizados os remendos profundos da pista e a recomposição asfáltica.

Conforme levantamento do DER, a obra vai beneficiar cerca de 33 mil habitantes de Curiúva, Sapopema e São Jerônimo da Serra, além dos demais usuários que utilizam a rodovia visto que ela faz a ligação da PR-151 que dá acesso a Ponta Grossa com a BR-369 com acesso para Londrina. O objetivo é proporcionar maior conforto e segurança na pista.