Presidente do Sociedade Rural fala da importância da Assembleia Itinerante no Norte Pioneiro

O programa Assembleia Itinerante vai estar presente na 51ª edição da EFAPI que acontece em Santo Antônio da Platina entre os dias 16 a 20 de agosto. O presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas, destacou que a presença dos deputados mais próximos da população fortalece o desenvolvimento da região.

Freitas destacou que o programa Assembleia Itinerante é importante para que os deputados estejam próximos da população dos municípios paranaenses, tanto para ouvir demandas, quanto para apresentar as pessoas os trabalhos do Legislativo.

“É um trabalho importante que vem sendo realizado nos municípios paranaenses. A realização do programa em Santo Antônio da Platina é algo muito importante não apenas para o município, mas para toda a região do Norte Pioneiro. Além disso, é uma honra receber uma sessão especial da Assembleia em nosso parque de exposições. Tenho certeza que a nossa região vai aproveitar da melhor maneira este momento”, comentou Freitas.

Celso ainda lembrou que esta ação faz com que a população tenha cada vez mais certeza de que atualmente a região do Norte Pioneiro está sendo mais vista pelos representantes tanto do Legislativo quanto do Executivo Paranaense. “A presença dos nossos representantes em nossa região faz com que o povo se sinta acolhido e de que está havendo um olho maior para os municípios do Norte Pioneiro”, disse.

Nesta quinta-feira (17), os deputados irão realizar uma sessão especial no parque de exposições da EFAPI. Além de realizar homenagens a figuras ilustres da região, os parlamentares também irão receber as demandas do Norte Pioneiro para apresenta-las na Assembleia.

Além de Santo Antônio da Platina, o programa Assembleia Itinerante já passou pelos municípios de Londrina, Maringá, Paranaguá e Castro.