Santo Antônio da Platina vai receber a Assembleia Itinerante

O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, se prepara para receber na quinta-feira (17) a quinta etapa do projeto Assembleia Itinerante 2023, da Assembleia Legislativa do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela ALEP, a sessão será realizada a partir das 18h00 no recinto de leilões do Parque de Exposições da Efapi. A expectativa da Mesa Executiva da Assembleia é receber até 500 pessoas para participar da reunião.

Ainda conforme as informações, durante a sessão realizada em Santo Antônio da Platina os deputados irão ouvir as demandas e reivindicações da população do Norte Pioneiro, além de lideranças políticas e membros da sociedade em geral. Aquilo que for discutido durante o encontro será registrado em documento e apresentado na Assembleia.

Além disso, os deputados também irão aproveitar a ocasião para promover homenagens a personalidades de destaque da região do Norte Pioneiro.

O presidente do Legislativo Paranaense, deputado estadual Ademar Traiano, falou sobre a importância do programa para aproximar o Poder Público da população paranaense. "Como já fizemos em outras cidades, esta é mais uma forma de democratizar as ações do Poder Legislativo. Este é o meio que o Legislativo usa para permitir que as pessoas se aproximem cada vez mais do Poder", comentou.

O programa Assembleia Itinerante foi criado com o objetivo de transferir as atividades do Legislativo Paranaense, que fica situado em Curitiba, para feiras e grande eventos realizados no interior do estado de maneira que os deputados possam apresentar seus trabalhos para população e ouvir suas demandas, além de estreitar laços com prefeitos, vereadores, lideranças políticas locais entre outros.

Neste ano já foram realizadas quatro etapas da Assembleia Itinerante que passaram pelas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá e Castro.