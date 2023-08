Ratinho Jr visita Wenceslau Braz e o Norte Pioneiro nesta quinta-feira

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr, irá cumprir uma agenda de compromissos na região do Norte Pioneiro nesta quinta-feira (17). Um dos municípios que o chefe do Executivo Paranaense vai visitar é Wenceslau Braz.

De acordo com informações exclusivas apuradas pela reportagem da Folha, Ratinho Jr chega ao município de Wenceslau Braz no início da tarde da quinta-feira onde participa da inauguração do Contorno Sul, obra que recebeu mais de R$ 8 milhões em investimentos do governo do Estado. A cerimônia está marcada para acontecer as 14h30 no Centro Social Urbano César Elias Maluf situado a Avenida Augusto Pascoal da Silva, n° 770.

Em seguida, Ratinho Jr segue para o município de Joaquim Távora para inaugurar mais uma obra do governo do Estado na região. No município tavorense, o governador irá participar da inauguração do asfalto que liga a zona urbana ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus. A cerimônia está marcada para acontecer a partir das 16h00.

Na sequência, o governador segue para o município de Santo Antônio da Platina onde irá participar da 51ª edição da Efapi e da sessão da Assembleia Itinerante a partir das 18h00. A abertura oficial do evento acontece na noite desta quarta-feira (16) e está marcada para acontecer a partir das 19h00.

Além do governador, também devem participar das inaugurações o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o deputado estadual Cobra Repórter. O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, também vai acompanhar a comitiva do governador durante as visitas na região.