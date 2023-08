Secretário de Saúde visita hospital de Arapoti

O município de Arapoti recebeu, na manhã da última sexta-feira (11), a visita do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que esteve na cidade para visitar o Hospital 18 de Dezembro, o qual passou a ser gerido por uma empresa terceirizada.

Beto Preto esteve acompanhado do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do deputado estadual Alexandre Curi. Também esteve presente no encontro o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, além do prefeito e demais lideranças do município.

De acordo com o secretário, o objetivo do governador Ratinho Jr é descentralizar os serviços de Saúde para aumentar a oferta de atendimentos de especialidades nos municípios do interior do paraná para evitar o chamado “Turismo de Pacientes” proporcionando maior qualidade e segurança para a população. Ainda segundo Beto Preto, a nova gestão do hospital de Arapoti pode ajudar a realizar este objetivo.

Já o deputado estadual Alexandre Curi, comemorou a reabertura do hospital 18 de Dezembro que, após uma década, volta a realizar serviços em saúde importantes para a população do município como, por exemplo, o nascimento de bebês.

Durante o encontro, as equipes do governo ainda anunciaram R$ 10 milhões em investimentos para diversas áreas, além da construção do Contorno Sul e mais de 300 casas populares.