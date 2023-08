Projeto Rede399 será realizado para os municípios da Amunorpi

Os municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) irão participar do Projeto Rede399, do Governo do Estado do Paraná. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Guto Silva. As ações devem começar a ser realizadas a partir da quarta-feira (16) na EFAPI em Santo Antônio da Platina.

O projeto foi lançado em abril deste ano e tem como objetivo promover um conjunto de ações da secretaria de Estado da Infraestrutura com foco nas prioridades dos municípios. Com isso, as equipes buscam promover a captação de recursos para um planejamento territorial integrado, como no caso dos municípios da Amunorpi.

De acordo com a secretaria, o programa busca ainda desenvolver a cultura do planejamento e a busca pelo desenvolvimento através de ações estratégicas fortalecendo os canais de comunicação regionais.

O presidente da Amunorpi e presidente do município de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, destacou a importância de que os representantes dos municípios que fazem parte da instituição acompanhem e participem do evento. “É muito importante que prefeitos, vereadores e demais lideranças políticas do Norte Pioneiro estejam presentes neste evento para que possamos apresentar ideias das ações que podemos realizar para juntos acelerar o desenvolvimento da nossa região”, comentou.

Assim como Germando, o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, também ressaltou a importância da participação dos gestores dos municípios neste evento. “O governo do Estado está cada vez mais próximo e ativo nas solicitações dos municípios em Nossa Região. Para que as demandas cheguem até lá e possamos ter cada vez mais resultados em busca do desenvolvimento da nossa região, é importante que os prefeitos e representantes dos municípios apresentem suas demandas para serem incluídas no planejamento do Governo do Estado para os próximos anos”, explicou.