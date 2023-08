Alunos do Norte Pioneiro visitam a Assembleia Legislativa

Estudantes de um Colégio da rede privada de ensino do município de Jaguariaíva tiveram a oportunidade de visitar a Assembleia Legislativa do Paraná. A experiência aconteceu na última quarta-feira (10).

De acordo com as informações divulgadas pela ALEP, a visita contou com a presença de alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio. Na ocasião, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer os espaços que fazem parte do prédio da Assembleia, um pouco sobre a história da política paranaense, além de acompanhar de perto a rotina dos deputados no Legislativo Paranaense.

No mesmo dia, mas no período da tarde, alunos do 5º ano da escola municipal Papa João Paulo XIII, de Curitiba, também realizaram a visita a Casa de Leis e puderam acompanhar de perto tudo aquilo que estudaram com aos professores na sala de aula.

A oportunidade de conhecer os espaços da ALEP e a história da política paranaense está mais próxima do que muita gente imagina. Para realizar uma visita guiada e conhecer a Assembleia, os interessados devem entrar em contato com o Cerimonial da Casa de Leis para realizar o agendamento prévio. O agendamento é feito através de um oficio que deve conter o nome da instituição, contados de telefone e e-mail, grau de escolaridade dos alunos, idade e quantidade de visitantes.

As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e as 17h00, sendo que nas segundas e quartas-feiras acontecem as sessões plenárias. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (41) 3350-4007.