Ceasa Maringá abre normalmente no dia 15 de agosto, feriado municipal

São R$ 15 milhões para a pavimentação da Avenida do Leite, uma via de cerca de quatro quilômetros, e R$ 4 milhões para a saúde, sendo R$ 2 milhões...

Agricultura e Abaste Há 8 horas Em Agricultura Governador visita a Agroleite e anuncia investimento de R$ 19 milhões para Castro São R$ 15 milhões para a pavimentação da Avenida do Leite, uma via de cerca de quatro quilômetros, e R$ 4 milhões para a saúde, sendo R$ 2 milhões...

Participação da cadeia no Valor Bruto da Produção é de apenas 3,5%, mas atividade é relevante como geradora de empregos e renda no campo e nas cid...

Agricultura e Abaste Há 1 dia Em Agricultura Com grande impacto social, olericultura gerou R$ 6,8 bilhões ao Paraná em 2022 Participação da cadeia no Valor Bruto da Produção é de apenas 3,5%, mas atividade é relevante como geradora de empregos e renda no campo e nas cid...