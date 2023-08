Secretário de Agricultura recebe Troféu Agroleite como Personalidade do Ano

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, foi premiado com o Troféu Agroleite na noite desta quarta-feira (09), durante evento no Memorial da Imigração Holandesa, em Castro, nos Campos Gerais. O prêmio é considerado um “Oscar” da cadeia leiteira nacional e contempla 15 categorias. Ortigara foi destaque como Personalidade do Ano.

O Troféu Agroleite é uma iniciativa da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial e faz parte da programação anual da Agroleite, evento técnico, comercial e de exposição de animais e equipamentos para a cadeia produtiva do leite. Visa reconhecer e valorizar a contribuição de cada um em todas as etapas de produção.

Ortigara destacou o apoio do Estado a produtores em diversos aspectos, com recursos e manejo técnico. Ele também afirmou que a produção de 425,7 milhões de litros de leite no ano passado pelo município de Castro representou 10% do Paraná e 1,2% do Brasil. Em todo o Estado o leite rendeu aos produtores R$ 11,4 bilhões em 2022.

“Obrigado a quem me concedeu essa honra importante, que levarei com muito carinho. Divido com nossos colaboradores e servidores, com os cooperados, com a diretoria e com toda a Castrolanda”, disse.

O troféu destaca em sua base o símbolo internacional do cooperativismo dentro de um círculo maior que representa a eternidade e o permanente e dinâmico movimento da vida. A haste é uma corrente de bronze que simboliza os elos da cadeia do leite interligados entre si. No topo a logomarca do Troféu Agroleite em metal fundido com a imagem do leite sendo despejado em um copo.

Os outros vencedores foram a Semex (Genética); Nutron (Nutrição); Ouro Fino (Saúde Animal); Elanco (Bem-Estar); Pioneer (Sementes); DeLaval (Ordenha e Refrigeração); John Deere (Máquinas e Equipamentos); Agrindus (Produtor de Leite); Sicredi (Agente Financeiro);Piracanjuba (Laticínio); Tetra Pak (Embalagem); Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (Associação de Produtor); Embrapa Leite (Pesquisa & Desenvolvimento); e Milk Point (Mídia).