Morre Wilson Ronaldo Rony, ex-prefeito de Japira

Morreu na manhã desta terça-feira (08) o ex-prefeito do município de Japira, no Norte Pioneiro, Wilson Ronal do Rony de Oliveira Santos, mais conhecido como “Rony”.

O político, que foi prefeito do município por quatro vezes, além de presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e também delegado da Polícia Civil, tinha 69 anos e estava internado no hospital Evangélico de Londrina onde passava por um tratamento de doenças respiratórias. Infelizmente, não resistiu e veio a óbito por volta das 07h30.

O velório foi realizado na terça-feira e o sepultamento na manhã da quarta-feira (09) com homenagens e o corpo transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. Ele deixa sete filhos e 11 netos.

O atual prefeito, Paulo Morfinati, declarou luto oficial no município.