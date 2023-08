Governador recebe embaixador do Canadá no Brasil e reforça parceria em áreas estratégicas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, no Palácio Iguaçu nesta segunda-feira (7) e reforçou a parceria estabelecida entre o Estado e o país nos últimos anos. Durante a reunião, foram apresentados ao diplomata os projetos paranaenses de educação, ciência, tecnologia e infraestrutura.

“Nós temos grandes oportunidades aqui, como as concessões rodoviárias, a Nova Ferroeste e projetos verdes, como os parques urbanos, e queremos estreitar este relacionamento, se tornando um ponto central nos investimentos canadenses no Brasil. Nós tivemos recentemente uma agenda muito positiva no Canadá e esperamos cada vez mais renovar esta parceria que temos em várias frentes”, afirmou Ratinho Junior.

"Empresas paranaenses também têm uma relação muito boa com empresas canadenses. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais essas parcerias para crescer juntos", complementou.

No final de julho, o governador esteve em uma missão internacional que passou pelo Canadá. Na oportunidade, a comitiva visitou empresas, parceiros comerciais e órgãos internacionais. Ao longo da viagem, o governador também visitou a sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Montreal, onde apresentou o programa Banco de Alimentos Comida Boa e firmou um novo acordo para neutralizar a pegada de carbono do Estado.

Em maio, a Invest Paraná, a agência de negócios do Governo, vinculada à Secretaria estadual da Indústria, Comércio e Serviços (Seic), levou uma comitiva de empresários para aSial Food Canada, maior feira de alimentos e bebidas da América do Norte, que reuniu mais de mil expositores de 50 países. O Paraná também tem um escritório de representação comercial em Edmonton, capital da província de Alberta,em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC).

Para o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, esta aproximação é importante para os avanços das relações bilaterais. "O Paraná já tem uma conexão com o Canadá muito forte, cada vez mais forte. O Paraná nos oferece oportunidades econômicas, sociais, de educação, de ciência, tecnologia, de pesquisa. Então, queremos continuar essa colaboração que já temos", disse o diplomata.

INTERCÂMBIO– Uma das iniciativas apresentadas pelo governador ao embaixador canadense foi o programa Ganhando o Mundo, que realiza intercâmbio de alunos e professores da rede estadual de ensino para outros países. O Canadá é um dos destinos dos estudantes e profissionais que participam do projeto.

Na primeira edição do programa, realizada em 2022, um grupo de 100 alunos viajou ao Canadá para realizar um período de intercâmbio escolar. Outros 100 alunos foram estudar na Nova Zelândia na sequência. Agora, na edição de mil alunos , o país norte-americano volta a aparecer na lista de destinos. O objetivo do programa é ampliar o repertório cultural e acadêmico dos jovens, além de proporcionar uma experiência internacional a eles.

“O projeto Ganhando o Mundo é uma joia. Levar jovens de escolas públicas para que possam ter a experiência de viver no Canadá por alguns meses é algo que nos orgulha muito. Mais do que aprender uma segunda língua, é ter um contato com um país diferente, com uma cultura diferente”, enalteceu o governador.

Além disso, 72 professores da rede estadual foram selecionados em abril deste ano para viajar ao Canadá para realizar cursos de temas como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo por habilidades e competências, orientação pedagógica, sistema educacional local, avaliação de aprendizagem e educação inclusiva.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA– O embaixador também conheceu o sistema de ensino superior e de pesquisa científica das sete universidades estaduais do Paraná, que conta com 80 mil estudantes na graduação e 10 mil pesquisadores em programas de mestrado e doutorado. Foram apresentados projetos já existentes de parceria entre a rede estadual e o Canadá. Um deles é uma colaboração entre pesquisadores do Paraná e do Quebec em projetos relacionados à madeira engenheirada (pré-fabricada).

PRESENÇAS– Também estiveram presentes na reunião o vice-governador Darci Piana; a chefe do Escritório de Representação do Itamaraty no Paraná, Ligia Scherer; a cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Heather Cameron; a cônsul do Canadá para Assuntos Políticos e Diplomacia Pública, Pascale Thivierge; o secretário da Educação, Roni Miranda; o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; o secretário interino da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi; o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Desenvolvimento e Negócios da Copel, Cássio Santana.