Parceria entre prefeituras e deputado Zeca Dirceu pode reestruturar concessão dos antigos barracões do IBC na região

Uma nova era de desenvolvimento industrial e agrícola está prestes a ser iniciada em diversos municípios da região, graças a uma parceria inovadora entre prefeituras locais e o Deputado Federal Zeca Dirceu (PT). O projeto que vem sendo viabilizado pelo coordenador regional do deputado, Valter Pereira, também conhecido como "Valtinho do PT," visa potencializar o crescimento econômico e fomentar oportunidades de trabalho em cada município.

Uma das medidas mais marcantes do projeto é a revisão do antigo plano de leilão dos barracões do Instituto Brasileiro de Café - IBC, proposto durante o governo anterior. Agora, a proposta é que esses espaços sejam concedidos aos municípios, com o objetivo de fortalecer parcerias entre indústrias e empreendedores locais, visando o desenvolvimento e crescimento regional, ou seja, toda concessão dos barracões e manutenção das empresas que já ocupam os espaços, serão de responsabilidade das prefeituras e não mais da União.

Reflexo do abandono, mega estrutura do IBC em Jacarezinho pode ter novo cenário caso haja parceria entre o município e o Governo Federal. Foto: Marcos Junior

Segundo Valtinho do PT, o projeto busca atender às demandas específicas de cada região, permitindo um desenvolvimento mais alinhado às necessidades de cada município. "O objetivo do governo Lula, através desse projeto liderado pelo nosso deputado Zeca, é promover um ambiente propício para o crescimento das indústrias locais, bem como incentivar o fortalecimento do setor agrícola, que é de suma importância para a economia regional", afirma o coordenador.

Um exemplo concreto dessa concessão pode ser visto em Wenceslau Braz, onde os barracões do IBC já são utilizados por uma empresa agrícola, demonstrando o potencial de reutilização desses espaços para atividades que beneficiam diretamente a comunidade empresarial, gerando empregos. No entanto, essa mesma prática não ocorre em outros municípios como Jacarezinho, por exemplo, onde grandes estruturas abandonadas ruem com o tempo, sem que haja uma ação eficiente do poder público para um destino funcional.