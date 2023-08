Servidores municipais concluem primeira etapa de capacitação do Programa Conecta399

Nesta semana, 646 servidores públicos efetivos e comissionados de 362 municípios paranaenses inscritos no Conecta399 concluíram a capacitação inicial desse programa do Governo do Estado, promovido pela Secretaria de Estado do Planejamento, que tem como foco acelerar projetos.

Com duração de um mês e participação de mais de 90% dos municípios do Estado, o curso via educação à distância integrou interlocutores – que ocupam posição estratégica em administrações locais – aos objetivos, princípios, eixos, limites e vedações do projeto, qualificando-os na função de capilarizar essa iniciativa.

O Conecta399, lançado em abril, visa aprimorar a capacidade dos 399 municípios paranaenses de tirar do papel projetos de desenvolvimento local. A iniciativa vai oferecer apoio técnico, político e gerencial para a obtenção de recursos federais e de editais nacionais e internacionais.

Idealizador da política, o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, comemorou a adesão e o engajamento dos interlocutoresnesse instrumento, que é uma forma de atender e dar suporte a pequenos municípios, seguindo o desejo do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“O Conecta399 é uma grande rede para que a gente possa capacitar, informar, treinar, auxiliar gestores municipais e lideranças nos municípios que, muitas vezes, têm dificuldade ou de captar e acessar recursos, por questões burocráticas, ou de identificar novas oportunidades”, disse.

Segundo Guto Silva, o processo todo visa melhorar a vida das pessoas, o que exige preparação e trabalho de suporte. “Vamos capacitar toda a equipe, esse exército de gestores municipais, para que possam acessar e vislumbrar novas oportunidades para captar recursos que vão ter impacto na vida das pessoas, impacto no dia a dia das cidades”, afirmou, assinalando que o próximo passo é iniciar o trabalho sobre a plataforma TransfereGov, do governo federal, voltada à transferência de recursos.

Na capacitação, os interlocutores, com suporte institucional da Escola de Gestão do Paraná e da assessoria técnica do Conecta399, tiveram sanadas dúvidas de conteúdo, plataforma, providências e, também, abordadas questões relativas a oportunidades de recursos e projetos.

RESULTADOS POSITIVOS– O diretor de Projetos da SEPL, Marcos Junior Marini, ressaltou a importância da iniciativa e os resultados positivos da capacitação, que serviu dealinhamento e, principalmente, para ampliar o entendimento da metodologia dessa ferramenta disponibilizada pelo Governo. “Nessa primeira capacitação os interlocutores dos municípios tiveram a oportunidade de indicar um diagnóstico em relação às demandas das cidades, um farto material que vai gerar relatórios que poderão subsidiar tomadas de decisão em relação a editais e ao fomento”, disse.

Segundo ele, o grupo que sai dessa capacitação terá grande capacidade de buscar fomento, participar de editais e potencializar a condição para obter recursos. “Essa grande participação de interlocutores dos municípios, sejam funcionários de carreira, sejam em cargos em comissão, nos motiva para o próximo passo, em 14 de agosto, quando lançaremos nova etapa, um curso específico, mais operacional e estratégico, voltado ao TransfereGov, plataforma oficial para todas as transferências de recursos da União aos municípios”, acrescentou.

IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO– Essa capacitação se justifica, segundo o coordenador do Apoio ao Planejamento Municipal, responsável pelo Conecta399, Marcelino Manhani Junior, face aos resultados de pesquisas consistentes, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). “Especialmente o I-Planej, implementado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que revela a centralidade e urgência de se desenvolver a cultura do planejamento em todo o território estadual”, afirma.

O curso é considerado importante por instituir as bases humanas e técnicas de uma rede básica de ação coletiva coordenada, como explica o assessor técnico do programa, Eliseu Venturi. “Os interlocutores, motivados por uma favorável e consciente base política, se apresentaram comprometidos e interessados com o objeto do Conecta399”, disse ele. “Foi possível notar uma heterogeneidade de maturação de práticas administrativas, o que reforça a necessidade de parcerias entre todos os atores sociais, inclusive entre si, e seu compromisso com o desenvolvimento, efeito percebido coletivamente por um esforço comum colaborativo”, acrescentou.

Durante as aulas os interlocutores puderam explanar percepções, expectativas e dúvidas, e acessar um mapeamento estratégico de modos de gestão pública, criando um espaço participativo em que a feição do local assume protagonismo na orientação de ações de impacto e resultado potencial.

A assessora da Coordenação de Mapeamento de Processos da SEPL, Elisangela Rocha, que tem colaborado tecnicamente com o questionário de diagnóstico e organização da base de dados da política, destacou a importância de se fazer essa conexão com os servidores municipais. “Saber quem são, o que pensam e quais as necessidades dos interlocutores e seus contextos é um primeiro passo imprescindível para que o Conecta399 alcance a qualidade da sua concepção, ajustando-se os eixos às priorizações trazidas pelos gestores locais”, afirmou.

PALAVRA DE PARTICIPANTES– Para o secretário de Controle, Integridade e Transparência Pública de Arapongas (Norte), Henrique Garcia Filetti, que participou da capacitação, tanto a formação conceitual quanto o diagnóstico se apresentaram como uma ferramenta útil à gestão municipal. “Excelente conteúdo abordado na capacitação, tanto no módulo I quanto no módulo II. Os conteúdos foram abordados de forma clara e bem intuitivos”.

“O Conecta399, ao funcionar como um espaço de troca de ideias e experiências, traz expectativas de aprendizado, aperfeiçoamento da cultura local de planejamento e compreensão de soluções específicas a cada dinâmica institucional”, afirmou Cristiane Preis, servidora de Nova Esperança do Sudoeste (Sudoeste do Estado).

Além de destacar a importância dos projetos para o desenvolvimento de metas realistas e pensadas a longo prazo, o servidor João Marcos Fontoura Alves, de Iguaraçu (Noroeste), considera que “a formação e preparação de técnicos será importante para dinamizar as solicitações e melhorar a interação com os demais órgãos da administração”.

Uma nova turma de interlocutores para capacitação do Programa Conecta399 terá início em 14 de agosto, que tratará do instrumento TransfereGov. A capacitação inicial seguirá disponível para ser feito pelos interlocutores municipais através do site da Escola de Gestão .