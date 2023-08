Norte Pioneiro vai sediar o 1º Seminário Regional de Sócioeducação

O Norte Pioneiro do Paraná foi escolhido para ser sede do primeiro Seminário Regional de Sócioeducação do Estado do Paraná. O evento acontece no dia 24 de agosto na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina e vai contar com a presença do secretário de Estado de Justiça e Cidadania, Satin Roveda.

A Folha conversou com o coordenador regional da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, que falou um pouco sobre os objetivos do Seminário. “É um evento que tem como objetivo fortalecer o apoio as crianças, adolescentes e jovens. Vamos discutir as políticas públicas efetivas para crianças e adolescentes vulneráveis e que tem algum conflito com a lei. Será um grande debate entre professores, diretores, equipes pedagógicas, psicólogos, assistentes sociais, conselhos tutelares, forças policiais, promotores, advogados e representantes da OAB, juízes e demais lideranças do Norte Pioneiro”, explicou.

Daio ainda destacou a importância do evento na busca por estratégias de amparo e prevenção as crianças e adolescentes em conflito com a lei. “É um debate de grande importância e relevância em busca de medidas efetivas de amparo e prevenção as crianças e adolescentes em conflito com a lei e também para o desenvolvimento de ações que venham a evitar que estes indivíduos venham a praticar delitos”, ressaltou.

O Diretor do escritório Regional de Justiça e Cidadania de Londrina, Márcio Augusto Schmidt, também falou sobre a importância do evento e deixou o convite para que as equipes e autoridades dos municípios da região participem do encontro. “Gostaria de convidar a todos que são atuantes na sócioeducacao nos municípios que fazem parte da Amunorpi para participar do 1º Seminário Regional de Sócioeducação do Estado do Paraná. É uma honra muito grande começar este projeto em Santo Antônio da Platina para que possamos promover a região. Juntos vamos pensar, desenvolver e articular políticas públicas para que possamos atender melhor os adolescentes que estiverem no Cense ou nos municípios, além de debater situações de prevenção aos atos de infração diminuindo assim os índices de violência”, comentou.

Para participar do evento, os interessados devem realizar sua inscrição através do link http://www.cursos.escoladegestao.pr.gov.br/. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 22 de agosto. O encontro acontece na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina das 08h00 às 16h30 e conta com o apoio da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), da prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina e do Escritório Regional da Casa Civil no Norte Pioneiro.