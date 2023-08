Em Turvo, professores e agentes de saúde recebem formação em saneamento ambiental

Professores da rede municipal de ensino, agentes de saúde e agentes de combate a endemias de Turvo, no Centro do Estado, participaram no mês de julho de um curso de formação de Facilitadores em Saneamento. Promovido pela Sanepar em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, o curso preparou os profissionais para se tornarem multiplicadores de informações relacionadas ao saneamento básico para a saúde das pessoas e o meio ambiente.

Foram capacitados 27 professores da rede municipal de ensino e 39 profissionais que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

“A compreensão da comunidade sobre a importância de regularizar os imóveis para cumprir as determinações do Código de Saúde do Paraná é um dos desafios para os municípios e para a própria Sanepar. Por isso contamos com o apoio dos facilitadores, como os agentes de saúde e professores”, explica a gestora de Educação Socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia.

Além de aulas teóricas, a programação incluiu visitas técnicas à estação de tratamento de água e à nova estação de tratamento de esgoto de Turvo, guiadas pelostécnicos da Sanepar Clodoaldo José Marques e Jair Maurício dos Santos.

Segundo o agente de combate às endemias em Turvo Jefersson Luis Prado, o curso trouxe mais conhecimento sobre os sistemas de coleta e tratamento do esgoto e de tratamento e distribuição da água e impacto positivo para a saúde da população. “Além do trabalho que já fazemos, agora serão feitas orientações sobre a importância de consumir água tratada e a instalação correta no sistema de esgoto”, afirma Prado.

“O curso da Sanepar é de grande ganho, para nós e a população, porque vamos poder orientar melhor sobre como proceder com o esgoto”, afirma o agente comunitário de saúde do município Emiliano Ferreira Camargo. “Nossa cidade está num momento de transição no saneamento básico. Há pouco tempo quase 100% da população utilizava fossa rudimentar e agora centenas de residências já têm o sistema de coleta do esgoto. Muitas pessoas estão ligando seu imóvel à rede da Sanepar e vão surgindo dúvidas. Nas visitas a esses domicílios, podemos ajudar a esclarecer”.

Professora na rede municipal de ensino, Maria de Lourdes Verhagen diz que o curso a ajudará muito nas abordagens em sala de aula. “Podemos tornar lúdicos e didático-pedagógicos os materiais que os profissionais da Sanepar compartilharam. O curso orienta orienta quanto ao Currículo Escolar que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), coloca em nosso planejamento muitos assuntos e conteúdos relacionados ao que foi abordado pelos técnicos da Sanepar”, destaca.

A pedagoga, que leciona há 32 anos, diz que é preciso conscientizar a população de seu papel social no processo. “O cuidado com o meu rio, a minha água, me faz ter noção de quão importante é o tratamento da água e o correto descarte dela, de quão importante é o saneamento, de que tanto se fala, e que é uma questão de condições de saúde e de melhoria na qualidade de vida”, acrescenta Maria de Lourdes.