Inscrições de concurso para agroindústrias familiares da região de Maringá estão abertas

O Rally das Agroindústrias, organizado pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), está com as inscrições aberta. Essa é umainiciativa voltada para a região Noroeste que ocorre em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Sicredi Dexis e que visa promover a capacitação de gestores de agroindústrias familiares em empreendedorismo e gestão de negócios.

Com duração de seis meses, o Rally é voltado para agroindústrias familiares de Maringá e mais 28 municípios da região.As inscrições podem ser feitas no site do IDR-Paraná . Das 16 vagas disponibilizadas, metade será destinada para empreendedoras mulheres.

A seleção para a participação nas oficinas será realizada pela comissão técnica do projeto de acordo com o perfil de cada agroindústria. A lista com as selecionadas será divulgada no site do IDR-Paraná no dia 4 de setembro.

Os participantes terão acesso a oficinas temáticas, acompanhamento técnico e, ainda, concorrem a prêmios em dinheiro. Podem participar agroindústrias cujo responsável seja considerado agricultor ou empreendedor rural familiar nos termos da lei 11.326/2006, que dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

De acordo com Juliana Bittencourt, engenheira de alimentos do IDR-Paraná, o projeto é fruto de muito empenho entre as instituições parceiras e deve contribuir com conteúdo de alta qualidade para as agroindústrias. “As três instituições organizadoras estão trabalhando de forma colaborativa para a elaboração dos conteúdos e atividades dos participantes”, afirma.

Dezesseis agroindústrias serão selecionadas para participar de oito oficinas temáticas presenciais entre 11 de setembro e 4 de dezembro. A metodologia que será utilizada nas oficinas será a capacitação vivencial, ou seja, os participantes aplicarão os temas aprendidos na realidade dos seus próprios negócios.

Os três participantes com melhor desempenho durante as oficinas serão premiados em dinheiro, mas todas as agroindústrias vão receber certificado. A avaliação dos premiados será feita pela comissão técnica do Rally durante as oficinas. Metade da nota será pelo desempenho do participante no processo e a outra metade será obtida com uma prova no final das oficinas.

Mais informações sobre o regulamento estão disponíveis no edital ou pelo e-mail [email protected].