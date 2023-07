Governo do Estado prestigia etapa final da Copa Coamo

O congraçamento entre famílias e cooperados da Coamo Agroindustrial Cooperativa foi um dos destaques da etapa final da 16ª Copa Coamo , um dos maiores eventos esportivos rurais do País, neste final de semana. O evento contou com a participação dos secretários da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e do Turismo, Marcio Nunes, na Associação Recreativa dos Funcionários (Arcam), em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.

A Coamo é a das principais cooperativas agroindustriais do mundo, com 31,2 mil cooperados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A Copa Coamo tornou-se tradicional a cada dois anos, desde a primeira edição em 1993. Este ano teve como novidade a realização do vôlei feminino, que se juntou ao futebol suíço masculino realizado desde o início. As competições começaram em 6 de maio e tiveram a participação de cerca de 650 atletas nas sete regionais dos três estados.

Ortigara destacou que o Governo do Paraná aplaude eventos semelhantes. "Fortalece os vínculos da família com a grande Coamo, que é a maior cooperativa da América Latina", disse. "É um belo exemplo de organização, de motivação, de despertar no jovem e na criança o novo líder e o futuro da Coamo".

"A cooperativa é uma sociedade de pessoas, não de capital", acentuou o presidente executivo, Airton Galinari. "Nesta edição da Copa tivemos a presença dos times femininos e vimos a família permanecendo o dia todo em congraçamento, o que nos deixou muito satisfeito".

O presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Galassini, destacou que a essência da Copa é o cooperativismo. "No dia a dia a cooperativa trabalha a economia, o preço, os planos agrícolas, mas aqui pensamos em esporte, em participação com muita disciplina porque não houve nenhum incidente", ponderou.

O evento teve ainda a participação do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, do prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezellli, do chefe do Departamento de Florestas Plantadas da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Breno Menezes de Campos, do chefe do Núcleo Regional da Seab em Campo Mourão, João Ricardo Rissardo, e do deputado estadual Douglas Fabrício.