Ceasa Paraná recebe prêmio por ações de conscientização ambiental

A Ceasa Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, foi uma das 21 empresas nacionais a receber o Prêmio Consciência Ambiental / Immensitá, que incentiva projetos nas empresas que se destacam em sustentabilidade ambiental. A premiação aconteceu nesta quinta-feira (27), no Espaço Immensitá, em São Paulo.

As atividades realizadas junto ao programa social Banco de Alimentos Comida Boa deram à empresa paranaense a terceira colocação na categoria Pequenas e Médias Empresas, no tema “Consciência Ambiental”.

Foi o segundo prêmio conquistado pela Ceasa Paraná com programa. Em maio, ele foi condecorado com o Prêmio Aster 2023 na categoria Responsabilidade Social , promovido pela Esic Business & Marketing School, instituição espanhola com unidade em Curitiba.

“Estamos realizando várias ações de conscientização, melhor aproveitamento e racionalidade dos nossos trabalhos juntoaosmercados atacadistas em que atuamos”, disse João Luiz Buso, diretor administrativo e financeiro da Ceasa Paraná, que recebeu o troféu de premiação em São Paulo.

“Temos também a importante participação dos produtores e permissionários atacadistas das nossas cinco unidades da Ceasa no Estado, de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, que também integram diretamente essas ações, que têm conquistado reconhecimento nacional”, afirma ele.

O Banco de Alimentos faz o aproveitamento mensal, em média, de 385 toneladas de produtos que seriam descartados. Outra atividade é o processamento de 5.017 quilos (média mensal) de produtos que depois são repassados, também, para as 301 entidades sociais cadastradas.

Além deste programa, a Ceasa também tem adotado na área ambiental iniciativas para geração de energia. Na unidade de Curitiba estão instalados três Ecopontos que fazem, em média, por dia, o aproveitamento entre 20 e 30 toneladas de resíduos orgânicos. Depois de classificados e armazenados em caçambas, esses resíduos são transportados para biodigestão, na CS Bio Energia.

GESTÃO AMBIENTAL–No dia 17 de julho, a unidade de Curitiba da Ceasa Paraná tornou-se a primeira do Brasil a receber a certificação ISO 14001, que atesta sistemas de gestão ambiental, concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O certificado de conformidade com as normas, emitido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar, é válido pela gestão de instalações para comercialização de flores, frutas, legumes e verduras.