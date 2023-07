Governo busca consultoria especializada para modernizar seus serviços aos cidadãos

Na busca por aprimorar os serviços públicos oferecidos ao cidadão pelo Governo do Paraná, a Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) vai realizar uma consultoria detalhada para apoiar tecnicamente o avanço dos serviços públicos do Estado.

Será contratada uma empresa especializada em consultoria e, nesta sexta-feira (28), foi realizada uma audiência pública para permitir a participação dos interessados e recolher suas manifestações sobre a minuta do edital, antes da abertura do processo de licitação. A audiência foi transmitida no YouTube da SEI.

“Vamos simplificar os serviços públicos que hoje necessitam da presença física do cidadão em guichês da administração. Na maioria das vezes, não é mais necessário se deslocar até determinado órgão público para resolver algum problema. Tudo é feito de forma digital e vamos avançar nesse sentido”, afirma o secretário da Inovação, Marcelo Rangel.

“Outra solução está relacionada aos processos internos do próprio governo, para que sejam simplificados e digitalizados e facilitem a administração estadual”, explica Rangel.

“Essa interação com a sociedade civil é fundamental para obter subsídios que possibilitarão aprimorar o processo licitatório, tornando-o mais transparente e definindo as condições do futuro contrato a ser celebrado”, afirma o diretor-geral da SEI, Diego Nogueira, que presidiu a audiência.

AÇÕES–Dentre as principais ações planejadas pela Secretaria da Inovação, está um diagnóstico abrangente dos serviços estaduais oferecidos ao cidadão. Esse diagnóstico terá como objetivo identificar o conceito de cada serviço, bem como mapear os processos que já foram digitalizados, os que estão em processo de digitalização e aqueles que possuem viabilidade para serem digitalizados no futuro.

Outro aspecto relevante será a definição das tecnologias que farão parte da arquitetura digital do Estado. Através do assessoramento, serão identificadas as soluções tecnológicas mais adequadas para impulsionar a modernização dos serviços oferecidos aos cidadãos, como aplicativos, protocolos digitais, documentação, acesso à informação e transparência.

Além disso, a Secretaria pretende contar com o assessoramento técnico na elaboração de importantes diretrizes. Estão incluídas nesse escopo a Política de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação, a Estratégia de Transformação Digital e o Plano Diretor de Transformação Digital. Esses documentos serão fundamentais para nortear as ações de inovação do governo.

O processo de contratação de serviços de consultoria também será acompanhado de perto. A equipe especializada da Secretaria da Inovação auxiliará na elaboração do objeto técnico que será parte integrante da contratação, garantindo que a empresa selecionada tenha as competências necessárias para fornecer as metodologias e o apoio necessário à execução das demandas de cada órgão.

PRESENÇAS–Participaram da audiência o diretor-geral da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Richardson de Souza; Francisco Inocêncio, representando oConselho Estadual de Tecnologia e Comunicação do Paraná; a chefe de Gabinete da Secretaria da Administração e Previdência, Thays Maschio; as servidoras Cicemara Cordeiro (Celepar) e Elizangela Lima (Secretaria do Planejamento), do Grupo de Transformação Digital do Estado; o chefe do Departamento de TIC da Secretaria da Educação, Sivaldo Forteski; o chefe do Departamento de Logística para Contratações Públicas (Decon) da Secretaria de Administração e Previdência, Wellington Dias de Paula; além de servidores de diversas pastas.