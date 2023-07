Missão ao Iowa termina com convite para que americanos enviem comitiva ao Paraná

A missão paranaense ao estado americano de Iowa encerrou nesta quinta-feira (27) com uma visita à Autoridade de Desenvolvimento Econômico do Iowa (Iowa Economic Development Authority, Ieda, da sigla em inglês). Ela é equivalente à Invest Paraná, a agência de captação de negócios vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Seic).

Como continuidade da recepção da governadora Kim Reynolds ao governador Carlos Massa Ratinho Junior na última terça-feira (25), o estado de Iowa, através da Ieda, planeja enviar uma comitiva ao Paraná no ano que vem.

“Na apresentação de trabalho, a Iowa Economic Development Authority demonstrou interesse em ir ao Paraná pelo fato de os dois estados serem muito parecidos em questões econômicas. A intenção é ter uma troca de ideias e experiências para soluções que podemos oferecer a eles e, a exemplo do que foi feito aqui nos Estados Unidos, do que eles podem nos oferecer em questões como pesquisa e desenvolvimento, educação, entre outras áreas”, destacou o diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco.

A vinda de uma comitiva do Iowa ao Paraná pode trazer diversas oportunidades de negócios. Entre elas, destaca Rocco, a atração de empresas inovadoras que atuam com soluções para o agronegócio. Outras possibilidades são na cadeia fornecedora de suprimentos agrícolas, além da área de pesquisa e desenvolvimento.“O Iowa é um grande produtor de milho, como o Paraná. Só nessa área temos muitas informações a serem trocadas em que os dois estados podem se beneficiar”, afirmou.

O gerente de Desenvolvimento de Negócios da Ieda, Mark Laurenzo, destacou que a ida da comitiva paranaense ao estado americano deve ser o pontapé inicial para que os dois estados não só fechem bons negócios como consolidem ainda mais as relações institucionais.

“Com as grandes semelhanças entre o Paraná e Iowa há ótimas oportunidades para o futuro da agricultura e para o desenvolvimento de negócios. Queremos desenvolver produtos com uma menor pegada de carbono, que deixem uma marca menor no planeta, preservando água, ar e solo. Vamos substituir indústrias e insumos baseados em combustíveis fósseis por matérias-primas renováveis e sustentáveis, com produtos e serviços que os consumidores do mundo querem”, complementou.

O professor de Economia e Empreendedorismo em Agricultura na Universidade do Iowa, Kevin Kimle, que também participou da reunião e destacou a troca de experiências durante a semana de visita da missão paranaense a diversos órgãos do estado de Iowa.

“Essa tem sido uma ótima semana para aprendermos uns com os outros. Apresentamos iniciativas de pessoas do Iowa que estão fazendo coisas realmente criativas e a comitiva do Paraná tem pessoas que estão trabalhando em coisas muito criativas também. Então acredito que esse tenha sido um aprendizado mútuo. Quando empreendedores inovadores se reúnem, coisas boas acontecem”, elogiou o professor.