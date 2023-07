Grupo GefCar recebe homenagem na Câmara de Wenceslau Braz

A Câmara Municipal de Vereadores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está realizando uma série de homenagens as empresas do município que contribuem com o desenvolvimento da sociedade brazense.

Na sessão realizada na noite da última segunda-feira (17), uma das empresas homenageadas pelos vereadores foi o grupo GefCar Veículos. A Moção de Aplausos oferecida pelos vereadores celebrou os 31 anos de história da empresa em Wenceslau Braz.

Em três décadas de história, a excelência no atendimento à população brazense fez com que a empresa fosse se tornando cada vez mais uma referência no comércio de veículos na região. Isso abriu portas para que a GefCar estendesse suas lojas para outros municípios como Ibaiti, Siqueira Campos e Arapoti que atualmente contam com filiais do grupo.

A homenagem na Câmara foi recebida pelos proprietários Geferson Vieira e Júlio Vieira que agradeceram a confiança de seus clientes, a homenagem dos vereadores e também a dedicação dos funcionários e colaboradores que fazem parte do sucesso e crescimento da GefCar Veículos.