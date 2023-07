Aquece Paraná: Governo do Estado reforça campanha de doação de roupas e cobertores

Podem ser doadas roupas e calçados em geral, como casacos, calças, camisetas, blusas e jaquetas, meias, sapatos fechados, toucas e cachecóis, além de cobertores e colchas. As peças precisam estar limpas, em bom estado e, no caso de sapatos, deve se garantir que os dois pés estão juntos e em condições de uso.

Neste ano, os artigos podem ser entregues em dezenas de postos de coleta em todos os órgãos públicos estaduais, incluindo os quartéis do Corpo de Bombeiros, e instituições parceiras, comoa RICtv e o Instituto RIC, que estão reforçando as ações de informação e mobilização da sociedade nas suas emissoras de TV e de rádio, nos portais de notícias e nas redes sociais.

As ondas de frio que vêm atingindo o Sul do País neste inverno trazem um reforços para que os paranaenses reforcem seu engajamento na campanha Aquece Paraná, destinada a arrecadar agasalhos para proteger as pessoas em vulnerabilidade social. A campanha promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado está em sua quarta edição evai até o próximo dia 17 de agosto.

Fazenda Há 2 horas Em Geral Fazenda informa que 19,2% do valor do IPVA lançado em 2023 tem o pagamento em atraso Até o momento, 3.119.516 veículos quitaram integralmente o IPVA em 2023, ou seja, 67,54% da frota do Estado. Outros 352.089 veículos (7,62% da fro...

Indústria, Comércio Há 5 horas Em Geral Piana ressalta importância da indústria no lançamento do Parque Tecnológico do setor Governador em exercício participou do lançamento do Parque Tecnológico da Indústria, localizado em Curitiba, previsto para operar em 2024. O Gover...

Desenvolvimento Sust Há 5 horas Em Geral Governador busca parcerias com o Quebec para as áreas de tecnologia e sustentabilidade Ratinho Junior se reuniu com Christopher Skeete, ministro-delegado da Economia, e com Jean Lemire, emissário para Mudanças Climáticas do Ministéri...