Começam as obras para construção da primeira penitenciária do Norte Pioneiro

Começaram na quarta-feira (19) as obras de terraplanagem no terreno que irá receber a construção da primeira penitenciária do Norte Pioneiro. O prédio será instalado no município de Ribeirão do Pinhal.

A discussão sobre a construção da penitenciária no município começou ainda em 2021 quando foram realizadas audiências públicas para avaliar a opinião de diferentes setores da sociedade sobre o projeto. No mesmo ano, o projeto de Lei 035/2021 de autoria do Executivo Municipal que autorizava a doação de um terreno da prefeitura com quase 50 mil metros quadrados ao governo do estado foi aprovado pela Câmara de Vereadores.

Em julho de 2021, ao anunciar a obra, o governador Ratinho Jr destacou que “É uma obra que vai ajudar a melhorar o sistema penal do Paraná com a abertura de mais vagas. E terá ainda um impacto importante para toda a região em termos de segurança”, comentou.

No decorrer do último ano, novas etapas para construção foram sendo cumpridas, tais como a liberação da ordem de serviço, alvará de construção emitido pelo Instituto Água e Terra, além de outras licenças necessárias.

Em outubro do ano passado, uma empresa da cidade de Cascavel foi anunciada no Diário Oficial como a vencedora da licitação para realizar a construção da penitenciária. Em fevereiro deste ano, uma comitiva formada por técnicos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Depen, policiais penais e representantes da empresa estiveram no município reunidos com o prefeito Dartagnan Calixto Fraiz.

Durante o encontro, as equipes trataram de demandas burocráticas necessárias para o início das obras, além de realizar uma visita ao terreno com aproximadamente 13 mil metros quadrados onde o prédio será construído. O local fica situado as margens da PR-439 a cerca de 4 km de Ribeirão do Pinhal próximo ao trevo de acesso ao município de Abatiá.

Ainda conforme as informações divulgadas pela SESP, a nova penitenciária deve abrir 800 vagas para detentos da regional de Londrina. O prédio vai contar com áreas administrativa, educativas, saúde, de segurança, pátios e áreas para visitas, além de e dois barracões para criação de canteiros de trabalhos para os presos, sendo direcionada apenas para detentos masculinos. O investimento é de R$ 51 milhões e a previsão para execução da obra é de 18 meses.

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Além de promover melhorias no setor de segurança pública do Norte Pioneiro e Região Norte do Paraná, a construção da penitenciária também vai fomentar a economia local. Inicialmente, a expectativa é de que as obras gerem de 150 a 200 empregos sendo que a orientação da SESP é para que a empresa responsável pela execução da obra utilize o máximo de mão de obra e matérias primas da cidade de Ribeirão do Pinhal.

Durante o anuncio da construção da nova penitenciária, o governador Ratinho Jr também frisou o aspecto econômico que a construção da penitenciária representa para o município. “Ribeirão do Pinhal ganha também no aspecto econômico, com mais gente movimentando o comércio e a abertura de novos postos de trabalho”, reforçou.

A estimativa da SEPS é de que com a penitenciária em funcionamento sejam criados certa de 120 postos de trabalho gerando oportunidade de emprego e renda para a população do município.