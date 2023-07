Beto Preto acompanha obras do novo AME em Jacarezinho

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, aproveitou sua visita a FeTexas, em Jacarezinho, para acompanhar o andamento das obras do novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Beto Preto esteve no local acompanhado do presidente do CISNOPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares. A visita ainda contou com a presença do diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Marcelo Nascimento, e do diretor do CISNORPI Antonioni Palhares.

A construção do novo AME está recebendo um investimento na casa dos R$ 24 milhões com recursos da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e conta com contrapartida da prefeitura de Jacarezinho.

Atualmente, o terreno que fica às margens da rodovia PR-431 está passando pelas obras de terraplanagem.

O presidente do Cisnorpi destacou que a obra é de grande importância para o desenvolvimento e melhorias da Saúde na região do Norte Pioneiro. “Um sonho do Norte Pioneiro que está saindo do papel. Quero agradecer a toda a equipe do CISNORPI, ao governador Ratinho Júnior e ao Secretário Beto Preto que tem nos auxiliado para que a obra possa acontecer”, disse Palhares.