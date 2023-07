Paraná sedia lançamento de plataforma global sobre combate às mudanças climáticas

O Paraná foi escolhido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para ser sede do lançamento do ClimateScanner 1.0, ferramenta de avaliação das ações governamentais de combate às mudanças climáticas. Nesta segunda-feira (17), reuniram-se em Foz do Iguaçu representantes de instituições superiores de controle (ISC) de nove países. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior foi representado pela controladora-geral do Estado, Luciana Silva Azevedo.

O ClimateScanner é uma plataforma online em desenvolvimento, criada para que as instituições de controle avaliem e monitorem as ações dos governos para enfrentar as mudanças climáticas. O projeto é uma iniciativa global que irá coletar, consolidar e dar publicidade aos dados sobre ações relacionadas às mudanças do clima. O trabalho é divido em três eixos: governança, financiamento e políticas públicas relacionadas ao clima.

O presidente do Tribunal de contas, ministro Bruno Dantas, fez a abertura do encontro. “Os governos nacionais desempenham papel proeminente na criação e implementação de estratégias para o clima, por meio da alocação de recursos e da formulação e implementação de políticas públicas”, afirmou.

Luciana Azevedo enfatizou que o Paraná acredita no desenvolvimento econômico e na sustentabilidade. “No Dia do Meio Ambiente, o governador Ratinho Junior reativou o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e anunciou outras ações de proteção a biomas e espécies do Paraná”, destacou a controladora-geral.

PRESENÇAS- Participaram do encontro o secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf; a diretora do Departamento de Justiça Climática, Suliete Baré, que representou o Ministério dos Povos Indígenas; o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa; a gerente da Petrobras Georgia Romeiro; o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri; e o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, representando o ICMBio.

Representando as instituições superiores de controle internacionais, compareceram os chefes dos grupos executivos da Argentina, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Índia, Maldivas, Marrocos, Paraguai e Quênia.