Tomazina vai iniciar obras do Parque Industrial

O prefeito do município de Tomazina, Flavio Zanrosso, anunciou na semana passada que a prefeitura vai dar início às obras para construção do Parque Industrial. O objetivo é atrair novos investimentos gerando emprego e renda para população tomazinense.

A boa notícia foi divulgada pelo prefeito através das redes sociais após ser liberada a autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para realização das obras. Ao todo, serão cerca de 240 mil metros quadrados de terrenos destinados para instalação de empresas.

Com um investimento que gira perto da casa dos R$ 10 milhões em recursos próprios do município e financiamento obtido junto a Caixa Economia Federal, o prefeito destacou que esta é mais uma obra em busca do crescimento do município. “Nossa gestão sempre trabalhou para fomentar diferentes setores do nosso município visando a geração de emprego e renda para nossa população. Agora, avançamos mais uma etapa para realização de um grande projeto que é a construção do Parque Industrial. É mais uma ação que visa atrair investimentos visando o desenvolvimento econômico do nosso município e de todos os tomasinenses”, destacou Zanrosso.

Ainda conforme explicou o prefeito, o próximo passo agora é a realização do edital para licitação de escolha da empresa que irá executar as obras.