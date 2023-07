Pelo sétimo ano, Sanepar recebe prêmio de Campeã em Inovação da Região Sul

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recebeu nesta sexta-feira (14) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Prêmio Campeãs da Inovação, da Revista Amanhã. A Sanepar ficou em 1º lugar na categoria Estatais e Filantrópicas, que abrange empresas públicas e entidades filantrópicas dos mais diversos setores da economia. Este é o sétimo ano em que a Companhia recebe a premiação – a primeira vez foi em 2017.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, destaca que o compromisso da empresa com a inovação é buscar a excelência em seus serviços, promover a sustentabilidade e gerar valor para a sociedade. “Temos como objetivo fazer com que a inovação esteja presente em todos os processos da Companhia, envolvendo todos os empregados e demais partes interessadas, inclusive promovendo o engajamento da população. A participação da sociedade é fundamental para enfrentarmos os desafios atuais e futuros. Seguiremos trabalhando arduamente todos os dias para promover a sustentabilidade por meio da inovação”, afirmou.

Na Sanepar a inovação está presente em diversas áreas. "Mais de 1.000 novas ideias foram geradas pelos empregados, somente no último ano", disse o gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Possetti, que representou a Companhia na entrega do prêmio.

Entre os destaques está a cooperação em andamento com a Itaipu Binacional e com o Parque Tecnológico de Itaipu, que com investimentos de R$ 184 milhões prevê a implantação de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário, refletindo em melhorias sociais, ambientais e econômicas para o Estado.

A parceria visa a garantia da segurança hídrica e energética em torno do reservatório de Itaipu, a partir da coleta e tratamento avançado e inovador de efluentes domésticos. Os esforços estão voltados a municípios da região Sudoeste do Paraná, compreendendo parte da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 e a sub-bacia do Rio Ocoí, incluindo as cidades de Santa Helena, Medianeira, Itaipulândia, Missal e Ramilândia, além de Serranópolis do Iguaçu.

Outro destaque são os projetos com foco em energias renováveis e economia circular, tais como o sistema de secagem térmica e a combustão de lodo de esgoto em pré-operação na Estação de Tratamento de Esgoto Atuba Sul, em Curitiba. Esse sistema inovador tem capacidade de processar até 5 toneladas por hora de lodo úmido e é ambientalmente sustentável por utilizar, na secagem, o biogás e a biomassa produzidos na própria estação.

A abordagem da inovação aberta foi citada como estratégia da Companhia, que avança com o Programa Sanepar Startups, cujo segundo edital está aberto para submissões até o final do mês de julho.

METODOLOGIA DO PRÊMIO– A pesquisa Campeãs da Inovação, da Revista Amanhã, adota a ferramenta Innovation Management Index, do Global Innovation Management Institute (Gimi), aplicada pelo IXL-Center, que fica em Cambridge, região de Boston, Estados Unidos. O Gimi é uma organização global sem fins lucrativos criada por um time de executivos, acadêmicos e consultores especializados em inovação. O grupo auxilia pessoas, empresas e regiões a desenvolver competências em gestão da inovação de nível mundial por meio de padrões, métricas, protocolos de teste e certificações globais. As empresas contempladas participam da pesquisa respondendo um questionário integralmente em inglês, o qual é processado pela equipe do Gimi nos Estados Unidos.