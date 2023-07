Ceasa Curitiba é a primeira do Brasil a conquistar a ISO 14001, que atesta gestão ambiental

A unidade de Curitiba da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa) é a primeira do Brasil a receber o certificado ISO 14001, que atesta sistemas de gestão ambiental, concedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O certificado de conformidade com as normas foi emitido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar e é válido pela gestão de instalações para comercialização de flores, frutas, legumes e verduras.

A Ceasa atua em abastecimento com segurança alimentar a preços justos, atendendo também a legislação e outros requisitos aplicáveis neste setor, além de prevenir a poluição e demais impactos adversos ao meio ambiente, praticando a responsabilidade socioambiental nas comunidades onde atua. O programa foi implantado inicialmente na Ceasa Curitiba. Na sequência as ações serão também estendidas para as outras quatro unidades atacadistas da empresa em Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu.

“Esse trabalho na unidade Curitiba vem sendo desenvolvido mais intensamente nos últimos dois anos, quando iniciamos o processo de busca da ISO 14001. Recebemos visitas periódicas dos auditores que acompanharam esses trabalhos, resultando agora com essa certificação”, afirma Éder Eduardo Bublitz, diretor presidente da Ceasa Paraná. “As ações de conscientização ambiental, evitando também o desperdício de alimentos, têm forte participaçãodos produtores e permissionários atacadistas que atuam na Ceasa etambém colaboram com esses trabalhos”, destaca o presidente.

GESTÃO AMBIENTAL -Visando a certificação, no início deste ano, a Ceasa Curitiba passou por uma auditoria interna, seguindo as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT. “A averiguação é uma fase importante e preparamos a empresa para essa etapa, que identificou possíveis lacunas no sistema de gestão ambiental e as revisões necessárias, que foram realizadas”, diz João Luiz Buso, diretor administrativo financeiro da Ceasa Paraná.

A ISO 14001 é uma norma que permite às empresas estabelecerem ou aprimorem um Sistema de Gestão Ambiental, permitindo que se desenvolva uma estrutura para a proteção do meio ambiente e mudança em relação a condições ambientais e culturais. “Além disso possibilita também ações voltadas à sustentabilidade, cadeias de valor, ciclo de vida, entre outros”, explica Buso.

AÇÕES -A Ceasa de Curitiba tem três Ecopontos, que antecedem a disposição em caçambas. Os alimentos com valor comercial são selecionados e reaproveitados, compondo o montante destinado ao programa Banco de Alimentos – Comida Boa. O programa recebeu recentemente o Prêmio Aster 2023 ,na categoria Responsabilidade Social, promovido pela Esic Business & Marketing School, instituição espanhola com unidade em Curitiba.

Os Ecopontos da Ceasa Curitiba fazem, em média por dia, o aproveitamento entre 20 a 30 toneladas de resíduos orgânicos. Depois de classificados e armazenados em caçambas de 10 metros cúbicos são transportados até a estação de tratamento para Biodigestão na CS BIO Energia, localizada em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. A Sanepar integra o convênio desta estação em um Contrato Tripartite.

O objetivo da usina é o tratamento sustentável e ambientalmente correto de resíduos orgânicos provenientes tanto da maior estação de tratamento de esgotos de Curitiba, na forma de lodo sanitário, quanto de geradores comerciais e industriais na forma de resíduos orgânicos sólidos ou líquidos.

O destino ideal para resíduos orgânicos é ser reciclado por meio de processos como a compostagem ou a biodigestão, que praticamente eliminam os problemas encontrados em lixões e aterros sanitários e devolvem aos resíduos orgânicos seu papel natural de fertilizar os solos.

PROGRAMA SOCIAL- A Ceasa tem, ainda, o programa social Banco de Alimentos - Comida Boa, uma iniciativa de abastecimento e segurança alimentar. O programa atua em parceria com produtores e permissionários através da coleta e repasse de hortigranjeiros sem padrão de comercialização, porém ainda em boas condições de consumo. Depois de selecionados e separados esses produtos são repassadas para as 531 entidades cadastradas junto ao programa – orfanatos, creches, hospitais públicos e instituições assistenciais, que atendem, em média, cerca de 130 mil pessoas por mês. O Banco de Alimentos das cinco unidades da Ceasa Paraná fazem um reaproveitamento, em média, por ano, de cinco mil toneladas de produtos que seriam descartados junto aos respectivos aterros sanitários onde atuam.

TECPAR -A certificação ambiental assegura às empresas o comprometimento com o meio ambiente. O Tecpar Cert, é o organismo do Instituto de Tecnologia do Paraná, que atua com certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação doInmetro(Cgcre), para o sistema de gestão ambiental NBR ISO 14001, com reconhecimento internacional do International Accreditation Fórum -IAF.