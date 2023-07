Após temporal, Copel recupera energia em 94% dos domicílios; sexta começa com frente fria

As equipes da Copel continuam a trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia de todos os consumidores afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Paraná desde a tarde de quarta-feira (12). Até agora, 94% dos consumidores que estavam sem energia tiveram o serviço restabelecido. No entanto, devido à gravidade e ao impacto dos estragos, o fornecimento de energia está interrompido para 43.261 consumidores. As equipes continuam mobilizadas e o trabalho de reconstrução de parte da rede vai continuar ao longo desta sexta-feira (14).

Ao todo, mais de 700 mil consumidores chegaram a ser afetados pelo temporal de grandes proporções que registrou ventos de mais de 90 km/h e provocou diversos danos à rede elétrica, como quebra de postes e queda de árvores sobre as estruturas.

Estão mobilizados mais de 1.700 profissionais para consertar a rede. Otrabalho continuou ao longo da noite de quinta e da madrugada desta sexta, quando foi possível reduzir de 4.627 para 2.790 serviços emergenciais em todo o Paraná. Cada serviço emergencial representa um problema diferente que as equipes precisam identificar e reparar. Alguns serviços mais complexos, como a substituição de postes, podem exigir algumas horas de trabalho.

Última região a ser atingida pelo temporal, o Leste do Paraná é o mais afetado no momento e impõe as principais dificuldades às equipes, como áreas de mata fechada, locais bloqueados e o acesso difícil para atendimento a comunidades insulares. Ao todo, 31.666 consumidores estão sem energia na região e as equipes precisam atender 1.404 serviços espalhados por mais de 30 municípios. Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, e São José dos Pinhais são os municípios com a situação mais grave e para onde a Copel está enviando reforço de equipes.

No Litoral do Paraná, as equipes já atenderam 196 serviços emergenciais para restabelecer o fornecimento de energia. Os municípios mais afetados são Guaratuba, Paranaguá e Guaraqueçaba, mas alguns dos problemas mais complexos se concentram na região rural de Morretes e Antonina. Para reforçar o trabalho de recomposição da rede de energia, equipes das regiões Norte e Noroeste foram enviadas para o Litoral.

Além do Leste, são5.760 imóveis sem energia e 600 serviços emergenciais no Centro-Sul,5.258 imóveis sem energia e 462 serviços emergenciais no Oeste e Sudoeste,158 imóveis sem energia e 59 serviços emergenciais no Noroeste e419 imóveis sem energia e 265 serviços emergenciais no Norte.

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com , e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

SANEPAR–ASanepar restabeleceu a maioria das conexões de abastecimento no Interior, mas o reservatório Jacob Macanhan, em Pinhais, segue sem energia, afetando os reservatórios Bairro Alto, Vila Guarani, Colônia Farias, Jardim Nesita e Jardim Araçatuba. Por esta razão, o abastecimento continua comprometido em três bairros de Pinhais (Jacob Macanhan, Palmital e Lapa), três de Curitiba (Santa Cândida, Bairro Alto e Atuba) e diversas localidades de Colombo, Quatro Barras e Campina Grande do Sul.A recuperação dos níveis dos reservatórios e a normalização no abastecimento só devem ocorrer gradativamente na noite de sexta-feira (14).

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

DEFESA CIVIL–A Defesa Civil Estadual do Paraná segue monitorando as condições e situações de ventos fortes no Estado (veja o boletim ) e apoiando os municípios. Em Curitiba foram 279 casas danificadas e em Morretes, 234, os locais com mais residências atingidas. Em Santo Antônio do Sudoeste foram 10 casas, um posto de saúde e um colégio danificados. Também foram registradas ocorrências em Guaratuba, Ipiranga, Colombo, Dois Vizinhos, Mandirituba, Santa Izabel do Oeste, Verê, Lapa, Capitão Leônidas Marques, Castro, Salto do Lontra, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, São Miguel do Iguaçu,São José dos Pinhais, Toledo, Braganey, Ouro Verde, Ibema, Quedas do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Diamante d'Oeste, Ramilândia,Foz do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Coronel Vivida, Mangueirinha,Prudentópolis eSanta Terezinha de Itaipu.

TEMPERATURA EM QUEDA– Após os ventos fortes que atingiram as diversas regiões do Paraná, o destaque, segundo o Simepar, é para as temperaturas que apresentam uma queda brusca em todo o Estado, devido ao avanço de uma massa de ar frio vinda do Sul do País. As mínimas do dia foram em Palmas (0,7° C), General Carneiro (3,7° C), Guarapuava (3,2° C), Inácio Martins (2,9° C),São Mateus do Sul (3° C) e Lapa (3,4° C). Veja a lista das mínimas .