Prefeito comemora R$ 5 milhões para pavimentação em Salto do Itararé

O prefeito Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para confirmar um pacote de investimentos milionário para área de Infraestrutura do município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo prefeito, o projeto entregue pela prefeitura ao governo do estado para participar do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que há havia aprovado, avançou mais um importante passo. O documento que firma o convênio foi assinado pelo governador Ratinho Jr liberando R$ 5 milhões para obras no município.

Paulinho destacou que este é um dos maiores investimentos em pavimentação na história da cidade. “São recursos de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade que irá proporcionar uma melhoria significativa na vida da população de Salto do Itararé. Tenho plena certeza de que veremos transformações positivas em nossa cidade”, destacou o prefeito.

O chefe do Executivo saltense ainda destacou que os benefícios são além da questão da infraestrutura. “São inúmeros benefícios para a população que vão além da infraestrutura. É um verdadeiro marco na área da mobilidade e segurança, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Com vias mais adequadas, os moradores poderão se deslocar com mais facilidade em uma cidade preparada para atrair mais investimentos impulsionando o comércio local”, comentou Paulinho.