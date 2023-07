Duplicação do Contorno Oeste de Cascavel chega a 92,39% de conclusão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), atingiu a marca de 92,39% de execução da duplicação do Contorno Oeste de Cascavel, na região Oeste.

A obra contempla 14,28 quilômetros de novas pistas em pavimento rígido de concreto, paralelas ao contorno que já existia, e uma nova via de acesso entre o contorno e o centro do município, por meio da Avenida Brasil e da Avenida das Torres, em uma extensão de 4,79 quilômetros. Somadas ambas, são 19,07 quilômetros de extensão.

Ela inclui, também, uma segunda ponte sobre o Rio das Antas, um viaduto no entroncamento entre o alongamento da Avenida Brasil e o contorno, uma rotatória e uma ligação em “Y” no acesso ao centro.

O investimento é de R$ 67.998.524,65, sendo resultado de parceria entre o Governo do Paraná, por meio da SEIL, com o governo federal, responsável pelo projeto executivo da obra, e a Itaipu Binacional, que está custeando todos os valores necessários da iniciativa.

As pistas e estruturas estão concluídas, com os serviços focados atualmente na implantação da iluminação, dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e vertical, meios-fios, calçadas, barreiras de concreto e melhorias ambientais. As novas pistas devem ser liberadas ao tráfego em breve, com todos os demais serviços sendo concluídos no segundo semestre.