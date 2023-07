Perimetral Leste de Foz do Iguaçu tem primeiro trecho pavimentado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), pavimentou o primeiro trecho da nova Rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, na região Oeste. Trata-se do novo acesso ao Marco das Três Fronteiras, iniciando no novo viaduto da Avenida General Meira e seguindo até o estacionamento do ponto turístico, em uma extensão de cerca de 600 metros em pista simples.

Após receber sinalização horizontal, o trecho será liberado para o tráfego de veículos, o que deve acontecer em breve.

Com isso, será interrompido o tráfego de veículos pelo acesso atual para continuidade dos serviços de terraplenagem da nova aduana Brasil - Paraguai. A nova aduana vai ocupar o espaço antes utilizado pela via de acesso ao marco. O trajeto vai ficar somente 400 metros mais extenso em relação ao atual.

A rodovia de acesso, conhecida como Perimetral Leste, terá uma extensão de 15 quilômetros e contornará a cidade, desde a BR-277 até a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, além de facilitar o acesso à Ponte Tancredo Neves, na fronteira com Puerto Iguazú, na Argentina. A iniciativa é resultado de parceria do governo federal, que contratou o empreendimento, Itaipu Binacional, que entra com os recursos de R$ 104 milhões, e o Governo do Paraná, por meio SEIL, sendo o DER/PR, responsável pela administração e fiscalização do andamento das obras da nova rodovia.

A obra terá, no total, seis viadutos, três deles já com as estruturas prontas, próximo à ponte, e um em andamento, no entroncamento com a BR-277. Os outros dois devem ser iniciados em breve – eles foram incluídos na obra além do escopo original e já estão aprovados pelo governo federal e a Itaipu.Também serão construídas duas novas aduanas da Receita Federal, cujas estruturas também tiveram projeto expandido além do original, igualmente já aprovados.

FRENTES DE TRABALHO– A obra atingiu 22,66% de execução em junho. Uma frente de trabalho atua na implantação de novo viaduto na BR-277, que futuramente permitirá o acesso à rodovia. Também foram finalizadas três das quatro vigas travessas, necessárias para o lançamento das vigas longarinas, que irão compor o tabuleiro da rodovia passando por cima da estrada federal. Estas já estão prontas no pátio de vigas da obra.

E próximo ao novo viaduto, no entroncamento com a BR-469, avançaram os trabalhos nos dispositivos de drenagem de águas subterrâneas, com a construção do canal de pedra argamassada atingindo 53% de conclusão. No local foram realizadas detonações de rochas subterrâneas há algumas semanas, garantindo o avanço dos serviços de drenagem e, em breve, a liberação de serviços de terraplenagem.