Passarela sobre a BR-369 em Bandeirantes deve ser concluída ainda neste mês

Repasse de R$ 11 milhões será aplicado na pavimentação asfáltica de 51 mil metros quadrados de diversas vias do Jardim Europa

EM OBRAS Há 10 horas Em Política Regional Governo investe R$ 14 milhões na infraestrutura urbana de Jacarezinho Repasse de R$ 11 milhões será aplicado na pavimentação asfáltica de 51 mil metros quadrados de diversas vias do Jardim Europa

Encontro teve como objetivo promover a prestação de contas para os municípios que fazem parte do consórcio

ENCONTRO Há 1 dia Em Política Regional Prefeitos de 19 municípios participam de reunião do Cisnorpi Encontro teve como objetivo promover a prestação de contas para os municípios que fazem parte do consórcio