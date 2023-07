Prefeitos de 19 municípios participam de reunião do Cisnorpi

Prefeitos de 19 municípios da região participaram de uma reunião promovida pelo Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde) na semana passada. O encontro teve como objetivo promover uma prestação de contas para os municípios que fazem parte da instituição.

A reunião foi realizada em Santo Antônio da Platina e contou com a presença dos prefeitos Edimar de Freitas, de Barra do Jacaré, José Salin Neto, de Cambará, Hiroshi Kubo, de Carlópolis, Alex Sandro Domingues, de Conselheiro Mairinck, José Carlos Contiero, de Figueira, Eduí Gonçalves, de Guapirama, Antonely Carvalho, de Ibaiti, Régis Willian, de Jaboti, Marcelo Palhares, presidente do Cisnorpi e prefeito de Jacarezinho, Paulo José Morfinati, de Japira, Dionísio Arrais de Alencar, de Pinhalão, João Carlos Bonato, de Ribeirão Claro, José da Silva Coelho Neto, de Santo Antônio da Platina, José Lazaro Ferraz, de São José da Boa Vista, José Izac, de Santana do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso, de Salto do Itararé, Luiz Henrique Germano, de Siqueira Campos, e Flávio Zanrosso de Tomazina.

Durante o encontro, o presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, falou aos prefeitos sobre uma reunião que teve recentemente com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Solicitamos apoio para cada vez mais podermos melhorar o atendimento da saúde pública através do Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte Pioneiro”, disse Palhares.

O presidente ainda falou sobre as ações que estão sendo realizadas para diminuir os custos e melhorar o atendimento realizado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nos municípios que fazem parte do Cisnorpi. “Atualmente as ambulâncias que utilizamos são locadas. Solicitamos cinco novos veículos para o Secretário Estadual de Saúde para podermos reduzir o valor per capita pago pelos municípios”, explicou.

As equipes do Cisnorpi ainda apresentaram aos prefeitos a revisão dos valores pagos pelos serviços prestados pelo Consórcio aos municípios. Já os prefeitos, apresentaram alternativas para revisão dos valores e sugeriram pedidos que podem ser feitos ao governo do Estado.