Frota da prefeitura de Santana do Itararé recebe novas máquinas

A prefeitura municipal de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, realizou no último fim de semana a entrega oficial de novos veículos que irão reforçar a frota da secretaria municipal de Obras.

De acordo com as informações divulgadas pelo Executivo Municipal, o município conta agora com uma retroescavadeira e uma prancha que foram adquiridas 0 km. Além disso, também foi realizada a reforma de uma retroescavadeira hidráulica que recebeu pintura nova e revitalização da mecânica. Há ainda um caminhão que foi doado ao município pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e também passou por reformas.

O prefeito José Izac destacou que a ação foi possível graças ao apoio que dos deputados parceiros do município. “Gostaria de agradecer o apoio dos deputados Toninho Wandscheer e do Luiz Fernando Guerra. Este investimento terá um impacto significativo para o nosso município, pois irá possibilitar a realização de obras e manutenções com maior eficiência e agilidade. São equipamentos fundamentais para a melhoria de estradas e serviços de terraplanagem para população”, comentou.