Caravana “Paraná Unido pelas Mulheres” lota Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina

O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, foi sede de mais uma edição da Caravana Paraná Unido pelas Mulheres. Para a organização, a reunião realizada na última sexta-feira na Casa da Cultura foi um sucesso.

O encontro realizado para discutir o protagonismo da mulher no Norte Pioneiro faz parte de um cronograma de dez reuniões que serão realizadas em diferentes regiões do Paraná. O programa é uma iniciativa do governo do estado por meio da secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e contou com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná).

A reunião contou com a presença da secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, do prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, do prefeito de Santa Cecília do Pavão e presidente da AMP, Edimar Santos, do prefeito de Siqueira Campos e presidente da Amunorpi, Luiz Henrique Germano, além dos demais prefeitos, secretários e autoridades dos municípios da região.

O presidente da Amunorpi, Luiz Henrique Germando, destacou a importância do evento para fortalecer a representatividade das Mulheres. “É uma ação muito importante que está sendo realizada. O grande número de mulheres presentes demonstra a força e sobre os temas abordados que poderão ser lançadas políticas públicas”, disse.

Já o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, também falou sobre o encontro. “Em nosso Estado e região as mulheres estão cada vez mais ocupando postos de destaques. A ação do nosso governador Ratinho Júnior e a Secretária Leandre Dal Ponte juntamente com a AMP são essenciais”, destacou.