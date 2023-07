Golpe do Pix faz cada vez mais vítimas, mesmo com todos os alertas

Apesar dos alertas feitos pelas autoridades policiais e divulgados constantemente pela imprensa, a falta de interesse da população em se informar tem contribuído para que criminosos tenham cada vez mais sucesso na hora de aplicar golpes. Nas últimas semanas, uma onda de golpes do PIX tem feito várias vítimas na região.

Nos grupos do Facebook, não é difícil encontrar tantos os anúncios utilizados como iscas para atrair as vítimas, assim como dezenas de pessoas se queixando de terem caído no golpe. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos estelionatários para pegar o dinheiro das vítimas é se aproveitar da ganância delas.

Um dos golpes mais comuns que vem sendo utilizados é o da venda de móveis. Tudo começa com um perfil, que geralmente é um Fake (perfil falso), anunciando móveis e eletrodomésticos com valore bem abaixo do normal. Em alguns casos, estes objetos também são anunciados como doação. Com o modo “Ganancia” e “Me dei bem” ativados, geralmente as vítimas se quer param para pensar que quando a esmola é demais, o Santo desconfia. É aí que o criminoso se dá bem.

Após anunciar os objetos com preços bem abaixo do comum e atrair a vítima, é a hora de passar para o próximo passo. O comprador encaminha uma mensagem dizendo que está interessado, enquanto o estelionatário utiliza da sua lábia para continuar envolvendo a vítima. O xeque-mate vem com a proposta de que a vítima realize um depósito via PIX para ajudar nos custos do combustível para que o suposto vendedor entregue o produto em sua casa, bom demais da conta, só que não.

Após realizar o pagamento do produto ou do referido frete, a vítima fica a ver navios e o golpista some na imensidão da internet. Daí para frente, o que resta, é cada vez mais pessoas postando fotos dos perfis utilizados para aplicar os golpes, nada muito válido, visto que amanhã ou depois os criminosos irão voltar utilizando a imagem de outra pessoa, aplicando novos golpes e fazendo novas vítimas desavisadas e motivadas pela ganancia.

As dicas para não cair nesses golpes e não perder dinheiro são simples, mas muita gente só vai buscar se informar depois da vaca já ter ido para o brejo. Se comprar online já apresentam um certo risco quando são feitas em lojas e sites oficiais de instituições conhecidas, o risco aumenta ainda mais ao se negociar com um particular.

Antes de enviar qualquer tipo de pagamento, é necessário que a pessoa se certifique com quem ela está conversando. Há algumas dicas básicas como há quanto tempo aquele perfil foi criado, se as fotos postadas são condizentes com a realidade, a quantidade de amigos que esta pessoa tem, pois geralmente os perfis fake tem uma quantidade bem baixa de amigos. Ainda assim, também é necessário que as pessoas busquem conferir se o bem que ela está comprando realmente existe, indo até o local negociar pessoalmente ou, se for em outra cidade, por exemplo, pedir ajuda a um amigo ou familiar, se possível, para verificar se o produto é verdadeiro.

Outro fator de crucial importância é estar atento a questão do preço. Não existem milagres nestes casos, dificilmente alguém vai anunciar uma geladeira que vale mais de R$ 3 mil, em bom estado, por R$ 500 e cobrar uma taxa para ajudar na gasolina e entregar para o comprador. Se aproveitando da inocência ou da ganancia das pessoas, os criminosos utilizam táticas para deixar a negociação cada vez mais vantajosa para o comprador estimulando ele a fechar o negócio, mas no final quem perde é quem acha que está comprando algo que não existe.

Então, #ficadica para estar mais atento aquilo que acontece nas redes sociais, pois é um ambiente onde há muita oferta boa, porém, isso também é algo utilizado pelos criminosos e o dinheiro que se perde nas redes sociais, dificilmente acaba sendo recuperado.