Copel adere a compromisso empresarial para a biodiversidade

A Copel aderiu ao Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade, iniciativa que convoca organizações de todo o país a reconhecerem a importância da preservação para o universo corporativo e assumirem metas concretas em busca da conservação e uso sustentável dos recursos naturais. A ação propõe nove metas que as empresas podem assumir, voluntariamente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

O compromisso assumido pela Copel estabelece metas aderentes às diretrizes estabelecidas na Política de Biodiversidade da Companhia, buscando reforçar o comprometimento com a sustentabilidade. “Este movimento pela preservação dabiodiversidade vai ao encontro do caminho que a Copel tem trilhado ao longo de sua história, e intensificado nos últimos anos, em busca de uma operação cada vez mais sustentável”, ressalta o presidente da companhia, Daniel Slaviero.

Para ele, grande parte do sucesso do projeto está relacionada ao comprometimento do setor empresarial e produtivo do País.

As metas da companhia reforçam a relevância da biodiversidade na estratégia dos negócios da empresa e o compromisso de expandir e operar com responsabilidade ambiental, valorizando a pesquisa e a inovação como ferramentade conservação e recurso indispensável à preservação.

“A Copel comprometeu-se com metas alinhadas às diversas ações desenvolvidas pela Companhia com o objetivo de evitar e minimizar os impactos através de programas específicos voltados à conservação da biodiversidade”, explica o diretor de Governança e Compliance da empresa, Vicente Loiácono Neto.

A iniciativa é idealizada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), braço brasileiro da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), principal organização civil pela promoção da biodiversidade no mundo, presente em 36 países.

A instituição participa das Conferências das Partes (COP) das Nações Unidas sobre Mudança do Clima desde 1998, e de Diversidade Biológica, desde 2000.

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE– Primeira empresa do setor elétrico brasileiro a assinar o Pacto Global, em 2001, a Copel desenvolve, há décadas, ações concretas em prol da sustentabilidade, contribuindo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU.

A empresa detém um parque gerador de 7 Gigawatts (GW) de capacidade instalada, formado quase 100% por fontes renováveis – majoritariamente eólica e hidrelétrica.

A Copel mantém sob seus cuidados áreas protegidas com vegetação nativa que totalizam mais de 25 mil hectares em diferentes biomas, representando importantes refúgios da fauna e da flora nativa regional.

Desse total, 10.203 hectares são de áreas próprias destinadas quase que exclusivamente à conservação do bioma Mata Atlântica, localizadas na Serra do Mar paranaense e inseridas no maior contínuo conservado desta floresta, que possui uma das mais altas taxas de biodiversidade do planeta.

Em 2021, a Companhia passou a integrar de forma voluntária a Rede de Monitoramento do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar, uma iniciativa do Instituto Manacá e do Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC), com o objetivo de implementar o monitoramento de grandes mamíferos em larga escala.

Áreas da empresa situadas na Serra do Marestão sendo integradas ao monitoramento estruturado e sistemático, gerando dados sobre a biodiversidade de territórios que compõem um grande mosaico de áreas protegidas no maior remanescente contínuo de Mata Atlântica, região essencial para a conservação e refúgio de diversas espécies ameaçadas da fauna do Paraná e do Brasil.

A Copel acredita que empresas sustentáveis agregam valor aos seus negócios, ganhando condições para enfrentar melhor os eventuais riscos econômicos, sociais e ambientais. As estratégias de sustentabilidade da empresa estão alinhadas ao seu referencial estratégico, às melhores práticas do mercado e aos compromissos assumidos.

Para conhecer as práticas da companhia para o desenvolvimento sustentável, acesse o portalCopel Sustentabilidade .