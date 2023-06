TV Paraná Turismo vai transmitir jogos dos campeonatos estaduais de futsal a partir de julho

A TV Paraná Turismo vai transmitir, a partir de julho, partidas de diversos campeonatos de futsal do Estado. O anúncio do acordo com a Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS) foi feito nesta quarta-feira (28) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.

As transmissões acontecerão todas as segundas-feiras, às 20h, com partidas das séries Ouro, Prata, Bronze e Copa Paraná de futsal masculino e as séries Ouro e Prata femininas.Ao todo, 65 times disputam as três séries dos campeonatos estaduais masculinos e 16 equipes disputam os campeonatos femininos.O acordo prevê, a princípio, transmissões dos jogos até o final do ano.

Segundo o governador, o objetivo é fomentar o esporte local e dar visibilidade para as dezenas de municípios que têm times nestas competições. "É uma grande oportunidade. Tanto pra gente divulgar o nosso futsal, já que esse esporte no Paraná é uma referência nacional e internacional, com títulos da Libertadores no masculino e no feminino, como também é uma maneira de divulgar as cidades que abrigam estes times. Esta transmissão vai dar visibilidades para os municípios, para os jogadores e incentivar esta cultura esportiva que é tão importante", afirmou.

O Paraná tem algumas das equipes mais fortes da modalidade. O Cascavel Futsal, por exemplo, é o atual bicampeão da Conmebol Libertadores da América de Futsal , torneio mais importante da América do Sul. No feminino, o Stein Cascavel é o atual campeão da mesma competição.

"A parceria é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do futebol de salão. Ela já é a modalidade mais praticada do Brasil. O momento é ótimo e gera crescimento para o nosso esporte", comemorou o presidente da FPFS, Anderson Andrade.

De acordo com ele, as transmissões ajudarão no fomento do esporte. "A gente sabe da dificuldade que é a captação de recursos no esporte. Essa parceria pode transmitir jogos de várias séries diferentes e gera interesse dos patrocinadores", completou.

FOMENTO DO ESPORTE– As transmissões, que serão chamadas de "Segunda do Futsal", se espelham no sucesso da parceria da TV Paraná Turismo com a Federação Paranaense de Futebol para a exibição dos jogos da 2º divisão do Campeonato Paranaense, iniciada em abril.

"A abertura do sinal da TV Paraná Turismo para os jogos de futsal, assim como fizemos na Série Prata do Futebol de campo, dá muita visibilidade e traz muita gente para praticar o esporte. Toda segunda-feira nós teremos futebol de salão na televisão. Podemos ter jogos de vários campeonatos, várias cidades, misturando em uma grade interessante para torcedores de vários municípios se envolverem", disse o secretário do Esporte, Helio Wirbiski.

PRESENÇAS–Também participaram do anúncio o secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata; os deputados estaduais Hussein Bakri, Gugu Bueno, Soldado Adriano José e Matheus Vermelho; o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, Jesuel Laureano de Souza; o prefeito de Tibagi, Artur Butina, o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes, e o prefeito de Planalto, Luiz Carlos Boni.