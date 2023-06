Câmara de Santo Antônio da Platina vai aumentar de nove para 13 vereadores

Foto: Tá no Site.

O projeto de Lei que autoriza o aumento de nove para 13 o número de vereadores na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, foi aprovado na sessão realizada na noite da segunda-feira (26). A proposta polêmica vem dividindo opiniões.

O projeto foi apresentado a Mesa Executiva da Câmara e colocado em votação, sendo aprovado na primeira votação e, agora, na segunda. Votaram a favor da proposta os vereadores Edson Muniz Gonçalves, Francielle de Moraes, Gilson Fagundes, José Jaime, Luiz Flávio Maiorky, Odemir Jacob e Rudinei Esteves. Já a vereadora Mirian Montanheiro chegou a pedir que o projeto fosse retirado de pauta, mas teve apoio apenas do vereador Luciano de Almeida Moraes, os dois únicos contrários. Com isso, a proposta foi votada e aprovada.

Os vereadores que são a favor do projeto justificam a proposta defendendo que os municípios de Santo Antônio da Platina, devido a quantidade de habitantes, têm direito a um número maior de parlamentares. Apesar disso, a justificativa não colou e pegou mal perante grande parte da população que se mostrou contrária a decisão.

De acordo com informações levantadas pelo portal de notícias Tá no Site, os moradores se questionam se, ao invés de aumentar o número de parlamentares o correto não seria aplicar os recursos em melhorias em áreas como Educação, Saúde e Infraestrutura.

Com o projeto aprovado, o novo número de representantes no Legislativo municipal passa a valer a partir das eleições municipais do ano que vem quando serão eleitos os novos vereadores para próxima gestão.